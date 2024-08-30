民眾黨籲檢調搜索「勿踰越」　綠委批侵犯檢調獨立辦案權力

▲柯文哲被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢調近來大動作偵辦京華城案，今（30日）赴民眾黨主席柯文哲住所、台玻大樓的柯文哲辦公室、前副市長彭振聲住處等地展開搜索。民眾黨聲明，呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。對此，綠委吳思瑤質疑，這是企圖影響檢調辦案，他們認為搜索黨中央不必要、沒有充分理由，這不是侵犯檢調獨立辦案權力嗎？

民眾黨表示，針對今日清晨檢廉對民眾黨中央黨部、主席柯文哲台玻辦公室及柯文哲住所進行搜索一事，本黨無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。

民眾黨強調，本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。

對於民眾黨說法，吳思瑤質疑，民眾黨聲明都是企圖影響檢調辦案，他們認為搜索黨中央不必要、沒有充分理由，這不是侵犯檢調獨立辦案權力嗎？希望黃國昌看看新聞稿第二點「檢調應依證據公正辦案 呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判，還原真相也支持柯文哲捍衛清白」，黃國昌對所有司法案件，除了民眾黨案件他都一再未審先判。

對於京華城案狀況，吳思瑤指出，京華城相關涉案人都到案，所有線索、證據力越來越完備，最後一塊拼圖就是柯文哲本身，越來越多資訊顯示，柯文哲作為主導者，用市長權力要求都發局官員配合，甚至要求副市長彭振聲主持都委會權限做成容積獎勵擴大決議。

吳思瑤批評，柯文哲下達指令還不斷甩鍋、切割，這是完全不負責任作為，檢調證據應該是越來越充分，今天搜索柯文哲住所，約談柯文哲本人後，會有更多拼圖，經過檢調縝密調查讓真相水落石出。