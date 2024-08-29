何苦單戀柯文哲？　苗博雅怒：第三勢力的招牌不是他的遮羞布

▲社民黨台北市議員苗博雅問小草們，第三勢力還有其他乾淨的選擇，何苦單戀柯文哲？（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期身陷選舉帳務風暴，今（29日）召開一次澄清記者會說分明，並率領黨公職向支持者鞠躬致歉，民眾黨並在最後信心喊話要對第三勢力有信心。對此，台北市議員苗博雅痛批，「第三勢力的招牌，不是柯文哲的遮羞布」，她反問小草，盲目力挺白色，有比深藍、深綠更高明嗎？「第三勢力，有其他更乾淨的選擇，何苦單戀柯文哲？」

苗博雅在臉書發文表示，看柯文哲的記者會，有句心內話不吐不快，「第三勢力的招牌不是柯文哲的遮羞布」，親信成立私人公司，把政治獻金轉進自己口袋，假帳報給監察院，選舉補助款買私人房產。「這些藍綠都不敢做的，柯文哲都做了！」

苗博雅也反問民眾黨支持者，短短幾年，就能犯這麼多藍綠不敢犯的錯，盲目支持這樣的柯文哲，不是比支持藍綠更糟嗎？盲目力挺到底的深白色，有比深藍深綠更高明嗎？第三勢力，有其他更乾淨的選擇，何苦單戀柯文哲？

苗博雅強調，「柯文哲消費第三勢力的招牌10年了，真的夠了」，在她心中的第三勢力，就是「反共的在野黨」、「乾淨的在野黨」。

苗博雅呼籲，第三勢力不是深白色，請柯文哲不要再拿第三勢力當遮羞布。她也認為，改革的火炬，應該交給更乾淨、更成熟、更穩定的人，而柯文哲不值得，第三勢力有更適合的選擇。

▼第三勢力之一的時力黨，對柯文哲競總、木可公司金流爭議也有所解讀。（圖／時代力量提供，點圖放大）