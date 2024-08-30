486先生預言：柯文哲可能今天就會消失在大家的面前！

記者邱晟軒／綜合報導

台北京華城案持續延燒，繼國民黨台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京遭羈押禁見後，今（30日）清晨7點，檢調針對民眾黨中央黨部、主席柯文哲的台玻辦公室及其位於台北市信義路二段的住處展開大規模搜索。對此，知名團購電商老闆486先生（陳延昶）語出驚人，預言柯文哲將面臨長達兩個月的羈押，並斷言他下半輩子將在牢中度過。

486先生今天上午在 YouTube 「486系列之請問486＆會客室」發布影片，影片中他直指，柯文哲的母親（何瑞英）住家也有可能同步遭到檢調搜索。至於柯文哲會不會被聲請羈押？486先生推測，這個很顯然地機率非常非常大，「柯文哲可能今天就會消失在大家的面前了，會被羈押長達兩個月。」

▲柯文哲被廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，針對應曉薇遭爆突然準備出國，486先生指出，此舉顯示她知道自己真的逃不掉了，屆時肯定會被羈押、且刑期非常長。他還提到，應曉薇的舉動極為不合理，住在台北的她，竟然選擇從台中飛香港，顯然是試圖尋找最快逃離台灣的航班。

最後，486先生將矛頭指向柯文哲，認為台北市相關局處的經辦人員、都委會、都發會等對象據傳均已被約談，事證已經明確到不行。

「無法無據啊！」486先生強調，京華城獲得如此高的容積獎勵率完全沒有法律依據，而柯文哲在無法源的情況下仍然執意通過，讓京華城取得這麼高的容積獎率。486先生認為，公務人員必須依法行政，在無法無據的情形下，硬要給該財團，光這一條，柯文哲肯定下半輩子都在監牢裡度過了。

▼486先生：柯文哲將面臨兩個月羈押，預言「下半輩子都在監牢裡度過」 。（圖／翻攝486系列之請問486會客室）