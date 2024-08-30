柯文哲遭檢調帶回偵訊　民眾黨成立緊急應變小組捍衛主席清白

記者陳家祥／台北報導

檢調30日上午搜索民眾黨主席柯文哲住家、台玻大樓柯辦、民眾黨部等處。柯文哲中午在律師的陪同下現身，強調自己坦蕩蕩，並要執政當局清楚說明有何證據為何要這樣搜查，但隨後便被帶往廉政署應訊。為此，民眾黨30日下午緊急召開臨時中央委員會，會中通過將成立緊急應變小組，納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲主席捍衛清白。

▲民眾黨中央委員會的會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

京華城容積率弊案備受各界關注，檢調近來大動作進行偵辦，27、28日陸續約談威京集團主席沈慶京、議員應曉薇及應曉薇助理吳順民等人，3人後來皆被地院裁定羈押禁見。檢調30日上午則是在柯文哲家中搜索4個小時，柯文哲在律師的陪同下出面表示，「我非常坦蕩蕩，我知道我沒問題，也希望執政當局要清楚說明，今天是有什麼證據要做這個動作」，隨後與廉檢前往北檢接受進一步調查。

針對柯文哲被檢調帶走，民眾黨也緊急召開臨時中央委員會議因應，會後並做出4點聲明。黨團總召黃國昌說，民眾黨將籌組緊急應變小組，全黨團結力挺柯文哲，共同召集人包含中央委員林富男、中評會主委李偉華及立法院黨團總召黃國昌、並納入黨公職等擴大參與，配合司法調查期間維持黨務運作，全黨齊心、團結共同力挺柯文哲主席捍衛清白。

其次，黃國昌也指出，今早中央黨部遭搜索，黨第一時間即表明會配合調查，但不應逾越偵查必要之範圍。然而，在本黨告知中央黨部並未設有主席辦公室後，檢方仍執意於黨部同仁工作空間，進行摸索式的蒐證，意圖令人費解。

黃國昌說，檢廉如此大動作進行搜索國內主要政黨中央黨部究竟有何具體事證、正當性與必要性？若意在配合政治攻擊與傳媒炒作展演，將重創司法公信力，本黨嚴正要求執政當局應出面說明。

第三，黃國昌表示，民眾黨呼籲司法應依證據公正辦案、謹守正當法律程序、遵從穩健原則，勿引導外界未審先判，侵害民眾黨及柯文哲主席名譽。民眾黨黨厲譴責特定媒體捏造假新聞、名嘴造謠，製造抹黑柯文哲主席之輿論。

黃國昌說，在柯文哲請假後的隔天，檢廉在今天清晨發動這樣的搜索，民眾黨不做過多的臆測。但請執政當局，說清楚到民眾黨部搜索的意圖為何？

最後關於代理主席一事，黃國昌說，今天的臨時中央委員會議中，並沒有提到代理黨主席問題，現階段也不會有代理黨主席的問題。