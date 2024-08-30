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柯文哲遭檢調搜索　李艷秋轟：昔日正義凜然的模樣噁不噁心？

▲柯文哲 陳佩琪 被帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲稍早步出家門，至廉政署應訊。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

京華城容積率弊案持續延燒，今（30日）一早檢調至民眾黨主席柯文哲住處及台玻大樓辦公室還有民眾黨中央搜索，目前柯文哲正於廉政署接受偵訊中。對此，資深媒體人李艷秋在臉書發文痛批，柯文哲的弊案排隊等著爆，當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？並直言，柯文哲的人設崩壞，真的怪不了別人，保重啊！

李艷秋提到，針對京華城容積率弊案，檢方稍早搜索了柯文哲的住家和辦公室，下一步是約談柯文哲，這桌「滿漢全席」，對比先前的選舉假帳及政治獻金流入個人帳戶，根本是一粒芝麻，微不足道。

李艷秋點出，京華城的容積率案，檢方已經佈網很久，從基層開始逐步收網，到最後劍指柯文哲。她對這個案子的發展有幾個想法：

第一、副市長彭振聲沒有聲押交保，只限制出境，應該是「長官交辦」這幾個字救了他，柯文哲少不了與彭振聲對質，公務人員都有暗藏保命公文的認知，預料結果對柯文哲不樂觀。

第二、柯文哲承認選後去沈慶京的超級豪宅陶朱隱園吃飯唱歌，目的是沈慶京安慰他落選，這等交情，不是「財團老闆也是市民」可以輕描淡寫打發的。

第三、落選後財團請吃安慰宴，選舉最需要資金時，財團不抖內嗎？柯文哲只認識一家財團嗎？每天哭窮讓小草省便當錢支持阿北，好意思嗎？

李豔秋進一步指出，第四、柯文哲一上任就直指郝龍斌市府五大弊案，以此突顯自己清廉打弊的形象，結果呢？什麼也沒查到，查到的是郝龍斌市長堅守法條，柯文哲卻與財團共舞。

李艷秋痛批，現在柯文哲的弊案排隊等著爆，當初那副正義凜然的模樣，噁不噁心？柯文哲讓大巨蛋如廢墟般閒置八年，不都是民脂民膏嗎？

此外，李艷秋直指，柯文哲的說謊已是信口拈來，買商辦當個人辦公室，改口就説是為黨買的，木可公司給他名下的450萬，說不清是什麼錢，就推說會捐出。

李艷秋狠酸，柯文哲想買上億豪宅及開公司賺小草的錢，被發現後就推說只有想法沒有行動，用「思慮不周」和「不夠圓融」來閃躲，但是真正的實話應該是：我沒有辦法控制自己的貪念。「柯文哲人設崩壞，真的怪不了別人，保重啊！」

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