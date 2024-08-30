這批人夠格嗎？點名他「政客也能當大法官」　她：司法獨立不必期待

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這批人夠格嗎？點名他「政客也能當大法官」　翁曉玲：司法獨立不必期待

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統蕭美琴主持司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

總統府今（30日）公布司法院正副長及大法官提名人選，台大法律學院特聘教授張文貞為司法院長提名人，前柯文哲競選總幹事、國會觀察文教基金會董事長姚立明則為司法院副院長提名人。對此，國民黨立委翁曉玲發文痛批，「政客也能當大法官」，政府把提名這件事當兒戲，高聲質疑這些候選人夠格嗎？

翁曉玲在臉書發文指出，賴清德政府果真把提名司法院正副院長和大法官候選人之事當兒戲，除了司法實務界出身的現任最高行政法院法官兼審判長王碧芳之外，其餘的人選都是民進黨的御用法律學者，甚至還用了一位早已脫離學術圈，這十幾二十年來在政治圈打滾的政客姚立明當司法院副院長！

翁曉玲提到，張文貞、何賴傑、廖福特等三人，這次連署反對國會改革法案，張文貞這位被提名當司法院院長的候選人，是這次國會改革法案釋憲案的專家鑑定學者，從頭到尾就是反對國會調查權、反對總統來立院國情報告，這樣維護賴清德政權的人，怎麼可以讓她擔任司法院院長？

翁曉玲質疑，廖福特、劉靜怡、張文貞、陳運財、何賴傑等人均支持廢死，這群法律人，當上大法官後會尊重民意、尊重民主嗎？看到這份大法官名單，她認為，大多數正派、正直的法律學者一定會搥心肝，大家認真努力在法學上的耕耘、做學問，不如那些會逢迎拍馬、緊巴著民進黨的學者們，不用太努力，就可以當大法官。

翁曉玲表示，賴清德的這份大法官人事名單，清楚傳達出「法律係為政治服務」的立場，視法律、法治為敝屣，這樣的賴政府，不用期待司法會獨立了。

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