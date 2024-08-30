總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

▲司法院院長被提名人張文貞、副總統蕭美琴、秘書長潘孟安、副院長被提名人姚立明出席記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府今（30日）公告新任大法官被提名人名單，共計有院長被提名人張文貞、副院長被提名人姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等七人。對此，國民黨團轟「失望透頂、無法接受」，這份名單更突顯「賴清德政府用人唯親，重點是自己人、聽話最重要」，可見未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織，何其可悲、何其可惡。

國民黨團表示，總統府公告的新任大法官被提名人名單，這份名單裡張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委，政壇有名的政治變色龍，提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱，更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心，赤裸裸向世人宣告。

國民黨團指出，未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織，何其可悲、何其可惡，民進黨要這樣作踐司法嗎？大法官已經不是「酬庸院」，更會變成是「打手院」， 國民黨團完全無法接受。

國民黨團也呼籲賴清德，上會期立法院通過的國會改革法案，相關重要條文幾乎都被現任大法官全數暫時處分，暫緩適用。當然包括人事同意權的部分，立法院九月份開始的的第二會期要如何行使人事權？更是充滿各種不確定性及爭議。總統府在將新任大法官被提名人名單送至立法院前，更必須對國人及立法院說清楚講明白，立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結，立法院要如何行使人事同意權？總統賴清德不要只會大搞政爭、打壓異己、分配權位，當前的憲政僵局，賴總統必須出來面對。

