考委人事卡關「考試院是受害者」？　翁曉玲轟：得了便宜還賣乖

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

第13屆考試院任期今（30日）屆滿，但第14屆人事仍在立法院卡關，將自9月1日進入看守狀態。考試院會29日決議，啟動權宜措施，秘書長劉建忻說這是迫於無奈，且考試院是受害者。對此，國民黨立委翁曉玲於臉書痛批，這種說法是「得了便宜還賣乖」，認為這是政府杯葛 《立法院職權行使法》修法，提起釋憲，造成法案凍結。

「考試委員出缺，考試院是受害者？」，翁曉玲說，考試院秘書長劉建忻這般說法，分明是得了便宜還賣乖，考選部、銓敘部、保訓會等三個部會首長才是既得利益、受惠者，他們沒資格當考試委員，卻想利用考試委員出缺時，統攬考試權， 充當考試委員乾過癮！

翁曉玲認為，考試委員人事案無法審查，不是立法院的問題，而是賴政府杯葛 《立法院職權行使法》修法、提起釋憲，造成法案凍結，以致無「法」進行人事案審查，若說新屆考試委員難產會影響考生考試權利，這也是賴政府造成的，不要賴到立法院頭上。

翁曉玲表示，考試院明明還有其他可行的措施，可以解決短暫時期的不便，例如可比照過去監察委員出缺時的作法，亦即在新任考試委員未到任前，授權所屬機關處室依其業務職掌辦理國家考試等例行或緊急業務，並於新任考試委員就任後之院會予以追認，可是它偏偏採取一個明顯逾越母法，違憲、違法濫權的處理方式，自行修改會議規則，讓根本不具民意基礎和代表性的下級機關首長主導考試院院會，此等違反程序規定組成的會議所作的每一項決定均是違法，考生大可質疑其作成決定的合法性與公正性。

翁曉玲強調，考試院日前已安排好明年3月前的國考試務了，根本不會影響考生權益，就算是有什麼臨時狀況發生，承辦機關亦可先依權責處理，哪須要搞一個違法會議來處理？

翁曉玲痛轟，賴政府執政百日，除立法院外， 行政 、監察、司法、考試等憲政機關全走了樣，僅具四成民意的少數政府敢如此囂張蠻幹，下個會期定要好好嚴審這些機關的經費預算。