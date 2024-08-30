大法官被提名人女性比例破紀錄且跨黨派　賴清德盼回應民團期待　

▲司法院正副院長及大法官被提名人介紹記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官，將於今年10月底任期屆滿，總統賴清德於今年七月核定成立「113年司法院大法官提名審薦小組」，並於今（30日）召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布新任大法官被提名人選。而日前「民間監督司法院大法官人選聯盟」曾針對新任大法官被提名人選提出7大訴求，知情人士透露，賴清德也特別思考審酌大法官組成，提出專業性、進步性、國際化、兼具理論與實務的名單。

此次大法官提名名單包含：現任大法官張文貞、國會觀察文教基金會董事長姚立明，另五名大法官分別為政大教授何賴傑、成大教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特以及現任台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，出身橫跨美德英日法學派。

值得注意的是，劉靜怡澄社出身，疫情期間痛批前衛福部長陳時中、曾在論文門事件痛斥前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通，日前也才為王義川人流分析爭議酸王蠢到爆表，劉大砲性格時常搶佔媒體版面。

日前「民間監督司法院大法官人選聯盟」曾針對新任大法官被提名人選提出7大訴求，希望提名人選注重多元性及性別比例平衡等。據了解，為因應憲法法庭審理案件需求，賴清德特別思考審酌大法官組成，今日公布的新任大法官被提名人選名單，具備四個核心價值：專業性、進步性、國際化、兼具理論與實務。

知情人士透露，相關人選不僅法學素養深厚，在各領域表現傑出，並曾參與相關實務運作，長年與國際交流甚多。且此次大法官提名，也是首次提名女性司法院長人選，預期若被提名人選獲得立法院同意後，全體大法官中的女性人數將接近一半，比例將達到史上新高，呼應民團與司法界期待。

該人士表示，這份司法院正、副院長及大法官被提名人名單，背後藏有賴清德期許，全體司法官都應該是「人民的法官」、「全民的法官」，以進步的價值理念，持續推動司法改革，讓司法的進步，除了接軌國際人權思潮，也配合社會脈動，兼容「國民正當法感情」，同時實現社會正義責任，強化人民對司法的信心。

為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，賴清德將依據憲法增修條文規定，將包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院行使同意權，於立法院同意後任命。