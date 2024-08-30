總統府提名司法院正副院長張文貞、姚立明 　「劉大砲」入列大法官

▲副總統蕭美琴介紹司法院正副院長及大法官提名人。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（30日）上午11時總統府將召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，正副院長被提名人分別為現任大法官張文貞、國會觀察文教基金會董事長姚立明，另五名大法官分別為政大教授何賴傑、成大教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特以及現任台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，出身橫跨美德英日法學派。

值得注意的是，劉靜怡澄社出身，疫情期間痛批前衛福部長陳時中、曾在論文門事件痛斥前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通，日前也才為王義川人流分析爭議酸王蠢到爆表，「劉大砲」性格時常搶佔媒體版面。

▲司法院院長被提名人張文貞。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人劉靜怡，常發表時事看法，具大砲性格。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人廖福特。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人陳運財。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人何賴傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人王碧芳。（圖／記者林敬旻攝）