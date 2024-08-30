夏立言反諷陸委會「扭曲」九二共識：應該好好重看歷史

記者任以芳／江西廬山報導

陸委會昨29日指稱大陸國民黨副主席夏立言會晤大陸國台辦宋濤，談及「九二共識」是兩岸共同政治基礎的論調是「罔顧事實、篡改歷史」。對此，夏立言今（30）日接受訪問也反諷陸委會重新看看歷史，不能扭曲。「九二共識」這段歷史是在李登輝時期提出，並且反問「如果沒有當年的『九二共識』，哪裡來1993年『辜汪會談』，不是我罔顧事實，而是正好相反。」

夏立言28日率團前往江西廬山與宋濤進行會晤，談及「九二共識」是台灣方面提出來，由大陸方面接受，從此變成雙方很重要政治基礎，之後才有1993年在香港舉行的「辜汪會談」。

關於這段歷史，陸委會昨發新聞稿批評夏立言是「罔顧事實，竄改歴史」，令國人感到不安與遺憾。原因是，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。

▲ 國民黨副主席夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言稍早接受媒體訪問，立刻反批陸委會的說法。他說，「正好是相反的，我們在陸委會工作過，如果沒有當年的『九二共識』，哪裡來1993年『辜汪會談』？」

夏立言指出，陸委會說「辜汪會談」沒有涉及政治事務，「辜汪會談」本身的政治性之高！外界都知道，兩岸分治以來第一次有兩岸代表見面，「不是我罔顧事實，事實可能是反過來的。」

夏立言表示，「陸委會要我顧慮到台灣多數人，我們就是因為台灣多數人的想法，希望和平、希望安定，所以我們才會到這邊來進行交流活動，這是大家希望的事情。」

談及民進黨把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，造成國民黨堅持「九二共識」的政治基礎變得非常艱難？夏立言表示，「九二共識與一國兩制的差別，大家真的是應該去好好看看歷史，不能夠來扭曲！」

夏立言進一步解釋，「九二共識」當年是國民黨執政，由李登輝先生提出來的，第一時間上順序不一樣，第二個兩件事情的本質也不一樣。「九二共識」是兩岸一個互動的基礎，而「一國兩制」是中國大陸方面設計「如果」統一的話之後的安排，是兩個完全不一樣的東西。

夏立言稱，大陸國台辦也花了很多的時間說明這件事情，民進黨政府還是不願意面對事實，而且扭曲這件事情，覺得是非常的不應該。大家要正視「九二共識」的事實，對兩岸互動絕對有好處。

最後，夏立言也呼籲，未來要繼續加強兩岸交流，越是困難的時候越要交流，從文化、經貿做主軸。同時我們希望更多的年輕人能夠來參加兩岸的交流。