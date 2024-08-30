　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

夏立言反諷陸委會「扭曲」九二共識：應該好好重看歷史

記者任以芳／江西廬山報導

陸委會昨29日指稱大陸國民黨副主席夏立言會晤大陸國台辦宋濤，談及「九二共識」是兩岸共同政治基礎的論調是「罔顧事實、篡改歷史」。對此，夏立言今（30）日接受訪問也反諷陸委會重新看看歷史，不能扭曲。「九二共識」這段歷史是在李登輝時期提出，並且反問「如果沒有當年的『九二共識』，哪裡來1993年『辜汪會談』，不是我罔顧事實，而是正好相反。」

夏立言28日率團前往江西廬山與宋濤進行會晤，談及「九二共識」是台灣方面提出來，由大陸方面接受，從此變成雙方很重要政治基礎，之後才有1993年在香港舉行的「辜汪會談」。

關於這段歷史，陸委會昨發新聞稿批評夏立言是「罔顧事實，竄改歴史」，令國人感到不安與遺憾。原因是，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。

▲▼ 國民黨副主席夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國民黨副主席夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言稍早接受媒體訪問，立刻反批陸委會的說法。他說，「正好是相反的，我們在陸委會工作過，如果沒有當年的『九二共識』，哪裡來1993年『辜汪會談』？」

夏立言指出，陸委會說「辜汪會談」沒有涉及政治事務，「辜汪會談」本身的政治性之高！外界都知道，兩岸分治以來第一次有兩岸代表見面，「不是我罔顧事實，事實可能是反過來的。」

夏立言表示，「陸委會要我顧慮到台灣多數人，我們就是因為台灣多數人的想法，希望和平、希望安定，所以我們才會到這邊來進行交流活動，這是大家希望的事情。」

談及民進黨把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號，造成國民黨堅持「九二共識」的政治基礎變得非常艱難？夏立言表示，「九二共識與一國兩制的差別，大家真的是應該去好好看看歷史，不能夠來扭曲！」

夏立言進一步解釋，「九二共識」當年是國民黨執政，由李登輝先生提出來的，第一時間上順序不一樣，第二個兩件事情的本質也不一樣。「九二共識」是兩岸一個互動的基礎，而「一國兩制」是中國大陸方面設計「如果」統一的話之後的安排，是兩個完全不一樣的東西。

夏立言稱，大陸國台辦也花了很多的時間說明這件事情，民進黨政府還是不願意面對事實，而且扭曲這件事情，覺得是非常的不應該。大家要正視「九二共識」的事實，對兩岸互動絕對有好處。

最後，夏立言也呼籲，未來要繼續加強兩岸交流，越是困難的時候越要交流，從文化、經貿做主軸。同時我們希望更多的年輕人能夠來參加兩岸的交流。

ET快訊
快訊／新北民進黨議員「當選無效確定」
莉莉辭世...晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療
民眾黨緊急召開中央委員會　吳春城：黨不能一天沒有主席
柯文哲被廉政署帶回調查　民眾黨將成立應變小組力挺捍衛清白
珊珊強襲日本！　班機降落前「劇烈搖晃」乘客嚇哭
快訊／台灣老少配始祖「莉莉」病逝　享壽73歲...女兒低調辦
周玉蔻爆柯文哲下周赴美　民眾黨駁：哪裡偷聽到這種不實消息？
柯文哲請假3個月　吳子嘉曝「為了保住1件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上半年兩岸往來同比增長99.5%　宋濤：走親走近意願不可阻擋

陸機器人展找真人正妹假扮！身分為「百萬網紅」　觀眾狂摸辨真假

化身全紅嬋粉絲！李家超問「水花消失術秘訣」還直呼：老婆很喜歡

夏立言反諷陸委會「扭曲」九二共識：應該好好重看歷史

中國美術學院知名教授「酒後性侵女研究生」！　警發通報：已刑拘

陸首公佈仙賓礁生態「體檢報告」　公開菲船朝水中丟菸蒂空拍照

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

中國裁定歐盟白蘭地存在傾銷　暫時不採取措施

台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

王毅與蘇利文會談「11個多小時」　中方強調「台灣是紅線」

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

上半年兩岸往來同比增長99.5%　宋濤：走親走近意願不可阻擋

陸機器人展找真人正妹假扮！身分為「百萬網紅」　觀眾狂摸辨真假

化身全紅嬋粉絲！李家超問「水花消失術秘訣」還直呼：老婆很喜歡

夏立言反諷陸委會「扭曲」九二共識：應該好好重看歷史

中國美術學院知名教授「酒後性侵女研究生」！　警發通報：已刑拘

陸首公佈仙賓礁生態「體檢報告」　公開菲船朝水中丟菸蒂空拍照

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

中國裁定歐盟白蘭地存在傾銷　暫時不採取措施

台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

王毅與蘇利文會談「11個多小時」　中方強調「台灣是紅線」

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

馬祖藝術島本周前進光州雙年展　台灣戰地文化登上國際舞台

姚立明任司法院副院長　國民黨：對大法官崇高地位的羞辱

4男女夜店「一片肉色」全裸狂歡！　露點熱舞搶免費iPhone

莉莉柯林斯接下氣泡水品牌大使！宣傳照秒變《艾蜜莉在巴黎》太美了

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！明年秋天啟航、每周3來往航班

台積電漲1元收944　台股小漲66點來到22268點

大陸熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

30歲男上班104天僅休1天…器官衰竭亡

玩家在《黑神話：悟空》發現「華妃」

不是放錯？山西運動會連2年放我國旗歌

4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗

陸機器人展找真人正妹假扮！身分為百萬網紅

「螺絲起子」刺入下體！　師傅叼菸淡定拔出

花9萬割雙眼皮！女子哭訴成了悲傷蛙

全紅嬋跳水前要「花半小時綁繃帶」惹網淚崩

菲直升機仙賓礁空投物資 陸海警警告：立即撤走船隻，後果自負

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

化身「全紅嬋粉絲」！李家超問水花消失術秘訣

更多熱門

相關新聞

夏立言重申堅持「九二共識」重要性　

夏立言重申堅持「九二共識」重要性　

第十九屆贛台會今（30）日在江西廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」，大陸國民黨副主席夏立言本次率團參與大會並發表致辭。夏立言提及1993年「辜汪會談」後，國民黨始終堅持「九二共識」、反台獨，立場從未改變。他也提出三點看法，「鑒於台海局勢緊張，堅持『九二共識』更顯必要。」

夏立言稱「九二共識由我政府提出」　陸委會：竄改歴史

夏立言稱「九二共識由我政府提出」　陸委會：竄改歴史

陸委會發言人：想買《黑神話：悟空》來玩

陸委會發言人：想買《黑神話：悟空》來玩

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

關鍵字：

2024贛台會夏立言九二共識陸委會

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面