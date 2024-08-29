陸委會發言人自爆：想買《黑神話：悟空》來玩一玩

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸3A電玩遊戲《黑神話：悟空》銷量上看2000萬套，並在全球引起熱烈討論，但台灣的PSN（PlayStation Network）卻還買不到，被質疑因政治問題遭卡關。對此，陸委會發言人梁文傑強調，只要通過數發部的申請程序，陸委會對上架沒特別的意見，甚至他個人可能會去買來玩，「因為我是PS（PlayStation）的愛好者。」

梁文傑29日在例行記者會上提到，《黑神話：悟空》這款遊戲，據他們所知道，是由於目前還沒有明確的代理商，所以也沒有人向數發部提出正式的申請。

▼《黑神話：悟空》銷量開紅盤。（圖／翻攝自微博）



▼《黑神話：悟空》遊戲畫面。（圖／翻攝自微博）



梁文傑強調，遊戲是否能夠上架，只要通過數發部的申請程序，陸委會是沒有什麼特別的意見的。梁文傑也突然自爆，「陸委會沒特別意見，但是我個人可能會想去買來玩一玩，因為我個人是PS的愛好者！」

據了解，梁文傑是資深的電玩迷，從紅白機時代就開始打電動，尤其鍾愛Sony的PS系列，知名的幾款大作包含《戰神》、《決勝時刻》等都有涉獵。

梁文傑以「電玩族」自居，曾說Wii對電玩族來說不算是電玩，吸引力比不上PS、XBOX，當初他會買是因為老婆林楚茵想用Wii做瑜伽，但後來老婆覺得對著Wii做瑜伽還不如上瑜伽教室，Wii就一直放著沒人玩了。

Pokemon GO幾年前剛推出爆紅時，梁文傑也曾說過Pokemon GO不算電玩，更像是「以網路輔助的戶外運動」，認為吸引不了愛打PS及線上遊戲的電玩族。

至於《黑神話：悟空》尚未在PSN上架的原因，數發部數位產業署副署長林俊秀日前表示，依據《兩岸人民關係條例》，中國大陸遊戲進入台灣市場都要經過代理商申請，但迄今為止，數發部仍未收到負責該遊戲的台灣代理商繳交申請文件。



▼陸委會發言人梁文傑是資深電玩迷，尤其對PS系列情有獨鍾。（圖／記者蔡紹堅攝）

