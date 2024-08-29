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國民黨副主席會大陸國台辦主任　夏立言喊：反台獨就能和平

▲夏立言昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。（圖／國民黨提供）

▲夏立言昨晚在江西與大陸國台辦主任宋濤進行會見。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言昨（28日）晚於江西與大陸國台辦主任宋濤會面，並將率領代表團參加今明兩天的「第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，夏立言在會談中強調，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。

夏立言指出，國民黨一向遵循黨章、黨綱，推動兩岸政策，九二共識是我方政府主動提出，經大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎。他回顧，自1993年兩岸達成辜汪會談以來，已經30多年，歷史經驗顯示，堅持九二共識、反對台獨立場，台海才能維持和平穩定；反之，台海將陷入動盪不安，這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。

夏立言認為，近期一系列事件使台海漸趨緊張，和平與繁榮的機會在流失，這更證明國民黨長久以來堅守黨章、黨綱，主張兩岸和平發展路線的正確性。

夏立言強調，國民黨一向以維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作為己任，絕不樂見兩岸民間出現對立，更不樂見任何引發敵意的言行。他呼籲兩岸雙方有責任和緩關係，保障兩岸民間合法正當的交流權益，確保雙方可以安穩互動，而不是放任關係惡化，讓民眾和企業隨時暴露在衝突風險之中。

夏立言提到，巴黎奧運賽場上，兩岸青年以球會友，精采的表現獲得兩岸民眾的共同肯定與祝賀；以中華傳統經典為背景製作的遊戲，在兩岸引發強烈討論。這些都顯示，大家在中華歷史、文化的基礎上，仍有許多共同的對話基礎，足以累積更多善意。

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