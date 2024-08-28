不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

▲ 夏立言率團出席第十九屆贛台會，今天傍晚與大陸國台辦主任宋濤在廬山會見 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山報導

中國國民黨副主席夏立言今（28）日率團前往大陸訪問，參加「第19屆贛台經貿文化合作交流大會」，傍晚6點半與大陸國台辦主任宋濤進行會見。談及兩岸複雜嚴峻的情勢，宋濤與夏立言再次表態堅持「九二共識」以及反對台獨，才能維繫台海和平發展。夏立言也特別強調，「絕不樂見兩岸民間發生衝突，我們雙方都有責任避免任何一種情緒發生。」

夏立言一行今啟程赴江西、貴州進行參訪，傍晚與大陸國台辦主任宋濤會見，台灣方面隨行人員有國民黨中常委劉大貝、大陸事務部主任林祖嘉等人；陸方出席人員大陸國台辦主任宋濤、聯絡局局長楊毅、新聞局局長陳斌華、經濟局局長張世宏。

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先代表中共中央台辦和中央台辦，歡迎夏立言一行到廬山參加第十九屆贛台座談會，並且指出7月中共中央召開二十屆三中全會，會認真貫徹落實中中央共總書記習近平重要講話，以及三中全會的精神，不斷完善和造福台灣同胞政治制度，提供更多現代化發展的機遇，讓台灣同胞在大陸有更廣闊的發展空間。

宋濤說，「當前台海形勢嚴峻複雜，根本原因是民將黨當局頑固堅持台獨立場，不斷的台獨挑釁，分裂國土，對此我們絕不姑息。」

宋濤強調，願意同中國國民黨堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，不斷的推動兩岸和平發展，維護台海和平穩定，不斷的造福兩岸同胞，推進祖國統一，來共創民族偉大復興。

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者任以芳攝）

夏立言指出，很高興參加歷史悠久的贛台會（今年第十九屆），同時重申國民黨根據黨章內容，對兩岸關係看法和基本立場始終堅持「九二共識」、反對台獨，也是最根本的東西。

夏立言指出，很多人不知道，「九二共識」是我們（台灣方面）提出來，然後由對方（大陸方面）接受，從此變成雙方很重要政治基礎，之後才有1993年在香港舉行的「辜汪會談」。

夏立言表示，特別是馬英九時代，兩岸有很好的互動，也證明只要堅持「九二共識」，反對台獨，雙邊可以維持兩岸和平，享受很多共同的利益。反之，如果沒有「九二共識」，可能很多事都做不到。

夏立言也提醒，近期兩岸發生一連串事件，導致台海形勢變得比較嚴峻，外界也預期好像要發生什麼樣事件，對於和平穩定好像距離又更遠一點，這也是再度證明，如果沒有「九二共識」，可能的結果就是如此。

夏立言再次重申，「只有『九二共識』跟反對台獨，，我們才能夠維繫兩岸的和平穩定，能夠照顧到兩岸人民共同的幸福生活，這是非常重要。」

夏立言也強調，中國國民黨一向維護台海穩定和平，促進兩岸交流當作自己的責任，絕對不樂見兩岸民間發生任何衝突，也不願見到有任何的言行造成兩岸緊張，雙方都有責任避免任何一種情緒發生。

▲夏立言今年多次與宋濤會見，雙方交換意見。（圖／記者任以芳攝）

據了解，夏立言率團先參加8月29至30日於江西廬山舉行的「第十九屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會）」，隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉、兩岸企業家峰會、工總、商總、工商建研會等。

江西行結束後，夏立言一行9月2日至3日貴州貴陽市參加「第九屆貴州·台灣經貿交流合作懇談會（黔台會）」。另外，國民黨秘書長黃健庭將於9月1日到2日赴山東濰坊參加「第二十八屆魯台經貿洽談會（魯台會）」。

