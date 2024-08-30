　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

▲▼ 2024贛台會、夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國民黨副主席夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山

第十九屆贛台會今（30）日在江西廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」，大陸國民黨副主席夏立言本次率團參與大會並發表致辭。夏立言再次提及1993年「辜汪會談」後，國民黨始終堅持「九二共識」、反台獨，立場從未改變。他也提出三點看法，「鑒於台海局勢緊張，堅持『九二共識』更顯必要。」

本屆贛台會睽違18年再次來到廬山舉行，兩岸工商界人士共500多人參與。大陸方面與會嘉賓有第十二屆全國人大常委會副委員長，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，中共中央台辦國務院台辦主任宋濤、中共江西省委副書記省長葉建新先生等人；出席開幕式的台灣嘉賓有中國國民黨副主席夏立言，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞龍，全國台企聯會長李振宏，台灣商業總會理事長許舒博，兩岸企業家峰會台灣方面綜合組副召集人陳寶基，台灣工商建言會常務副理事長雷宏毅，台灣旺旺集團副董事長周錫偉，台灣遠東集團副理事長徐旭平，富士康工業互聯網股份有限公司董事長鄭紅孟等人。

夏立言致辭時，首先梳理大陸與台灣血脈關係，100年多年前，大多數台灣人的祖先從唐山到台灣，講中國話，寫中國字，讀中國書，過中國的節慶。「兩岸同為炎黃子孫，同屬中華民族，所以做一個道道地地的台灣人，看作一個堂堂正正的中國人是完全可以相容的。」

夏立言指出，從古代歷史看來，我們（台灣）的祖先多次從中原南遷，多以贛南為主要的集散地，再逐次往福建乃至台灣移動。江西贛州素有客家搖籃的美名，就與台灣客家文化淵源甚深。1949年後，大量江西籍居民遷台各有傑出發展，兩岸開放探親後，贛台交流合作十分熱絡。由此可見，江西與台灣無論在血緣、文化、歷史等各個方面都有非常深厚的淵源。

▲▼ 2024贛台會、夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言指出兩岸同屬炎黃子孫，重申「九二共識」對兩岸和平的重要性 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言進一步闡述，從大陸與台灣歷史關係來看，1894年甲午戰敗，隔年把台灣割讓給日本，國父孫中山先生在檀香山成立了興中會，開啓國民黨致力於振興中華，光復台灣的革命事業，國民黨理念和奮鬥始終緊緊聯繫著整個中華民族和台灣的共同命運。

夏立言繼續說，1937年爆發「七七事件」，蔣中正在江西廬山發表抗戰宣言，也見證當時各黨各派各界人士捐棄城建，團結一致，抗戰是中華民族歷史上最為艱苦卓絕，也是最光輝的榮耀時刻。「歷史事實告訴我們，大陸和台灣的命運一直都是緊密聯繫，榮辱與共。」

夏立言表示，今年也是中國國民黨建黨130週年，兩岸歷史使命路線也非常明確，從1993年兩岸達成「辜汪會談」以來，國民黨一向堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，維繫台海和平穩定，促進兩岸交流合作，這個立場從來沒有改變。

夏立言稱，有鑒於當前台海局勢緊張，堅持「九二共識」更顯必要，也提出三點看法。第一，兩岸民間基層的互動交流是不能停也不能斷，兩岸越是緊張就越要交流。

第二，聚焦文化和經貿領域，強化兩岸的連接，凝聚彼此的認同。中華文化是兩岸人民情感的粘著劑，經貿合作只是兩岸關係穩定的壓艙石，兩岸共同發揚中華文化的特殊精神，共創中華民族的經濟繁榮。

第三，重視青年，支持兩岸青年參與交流，共同引領兩岸和平發展的進程。兩岸的希望在民間，未來在青年青年朋友們應該把兩岸交流當成自我探索，完善人生的一個旅程。兩岸青年應該要彼此欣賞，相互砥礪、一起成長，這樣子兩岸關係才會不斷的正向發展，可長可久。

▼ 2024年第十九屆贛台會在江西廬山舉行，兩岸工商界500多人參與 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024贛台會、夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
檢廉約談柯文哲彭振聲　查「奉交下」誰的命令
LIVE／柯文哲被帶走！怒問：為何搜索我　沈慶京行賄應曉薇4
快訊／柯文哲現身！　怒：執政當局說明有什麼證據
「柯文哲被搜索，就帶人包圍地檢」　館長曾喊：你給我試試
周玉蔻爆「柯文哲威脅檢調人員」：這樣做會釀政治風暴
大法官提名公布！「劉大砲」入列　正副司法院長張文貞、姚立明
柯文哲辦公室遭搜2小時！　黃珊珊神情輕鬆：尊重相關單位調查
快訊／柯文哲住家被搜近4小時　民眾黨將開臨時中央委員會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國美術學院知名教授「酒後性侵女研究生」！　警發通報：已刑拘

陸首公佈仙賓礁生態「體檢報告」　公開菲船朝水中丟菸蒂空拍照

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

中國裁定歐盟白蘭地存在傾銷　暫時不採取措施

台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

王毅與蘇利文會談「11個多小時」　中方強調「台灣是紅線」

菲直升機仙賓礁空投物資　陸海警警告：立即撤走船隻，後果自負

屁股一蹲「螺絲起子猛刺」畫面曝！　師傅叼菸淡定拔出

山西運動會連2年放「中華民國國旗歌」！他揭影片驚：應不是放錯

花9萬割雙眼皮！　女子哭訴：成了「悲傷蛙」怎麼出去見人

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

中國美術學院知名教授「酒後性侵女研究生」！　警發通報：已刑拘

陸首公佈仙賓礁生態「體檢報告」　公開菲船朝水中丟菸蒂空拍照

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

中國裁定歐盟白蘭地存在傾銷　暫時不採取措施

台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

王毅與蘇利文會談「11個多小時」　中方強調「台灣是紅線」

菲直升機仙賓礁空投物資　陸海警警告：立即撤走船隻，後果自負

屁股一蹲「螺絲起子猛刺」畫面曝！　師傅叼菸淡定拔出

山西運動會連2年放「中華民國國旗歌」！他揭影片驚：應不是放錯

花9萬割雙眼皮！　女子哭訴：成了「悲傷蛙」怎麼出去見人

南韓法務部矯正機構火災！電子腳鐐罪犯「憤怒自焚」　15人輕重傷

畢業2個月！面試官噴爛草莓「應屆生就是好高騖遠」　她聽傻了

網爆「茶の魔手」飲料下藥性侵女客　台南開元店怒告妨害名譽

Telegram創辦人被捕！　馬克宏：完全支持給予法國國籍

美銀行員「死在辦公桌前」4天後才被發現　同事聞臭味一看嚇傻

航港局配合東京備忘錄　展開船員薪資和船員僱傭契約重點檢查

印度每20分鐘1女遭性侵　最重可判死刑但定罪率低

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

2024國慶煙火在雲林！9／13搶先看　11個最佳觀賞地點出爐

風Luxury／寶格麗品牌史上最複雜錶誕生　大自鳴奏出魔鬼音程

大陸熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

30歲男上班104天僅休1天…器官衰竭亡

玩家在《黑神話：悟空》發現「華妃」

不是放錯？山西運動會連2年放我國旗歌

「螺絲起子」刺入下體！　師傅叼菸淡定拔出

4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗

花9萬割雙眼皮！女子哭訴成了悲傷蛙

全紅嬋跳水前要「花半小時綁繃帶」惹網淚崩

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

菲直升機仙賓礁空投物資 陸海警警告：立即撤走船隻，後果自負

成龍傳遞帕運火炬！法國人瘋喊：Jackie

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

更多熱門

相關新聞

夏立言稱「九二共識由我政府提出」　陸委會：竄改歴史

夏立言稱「九二共識由我政府提出」　陸委會：竄改歴史

中國國民黨副主席夏立言28日在江西與國台辦主任宋濤會面，提到「九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎。」對此，陸委會29日晚間發出新聞稿強調，夏立言此等論調，罔顧事實，竄改歴史，令國人感到不安與遺憾。

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

國民黨兩大團分頭赴陸交流　行程曝光

國民黨兩大團分頭赴陸交流　行程曝光

代表朱立倫會北約前助理秘書長　夏立言：兩岸和平穩定至關重要

代表朱立倫會北約前助理秘書長　夏立言：兩岸和平穩定至關重要

關鍵字：

2024贛台會夏立言九二共識

讀者迴響

熱門新聞

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

快訊／搜索「柯文哲住處」畫面曝光　京華城弊案最後一塊拼圖

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面