台海局勢緊張　夏立言重申國民黨立場：堅持九二共識更顯必要　

▲中國國民黨副主席夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山

第十九屆贛台會今（30）日在江西廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」，大陸國民黨副主席夏立言本次率團參與大會並發表致辭。夏立言再次提及1993年「辜汪會談」後，國民黨始終堅持「九二共識」、反台獨，立場從未改變。他也提出三點看法，「鑒於台海局勢緊張，堅持『九二共識』更顯必要。」

本屆贛台會睽違18年再次來到廬山舉行，兩岸工商界人士共500多人參與。大陸方面與會嘉賓有第十二屆全國人大常委會副委員長，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，中共中央台辦國務院台辦主任宋濤、中共江西省委副書記省長葉建新先生等人；出席開幕式的台灣嘉賓有中國國民黨副主席夏立言，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞龍，全國台企聯會長李振宏，台灣商業總會理事長許舒博，兩岸企業家峰會台灣方面綜合組副召集人陳寶基，台灣工商建言會常務副理事長雷宏毅，台灣旺旺集團副董事長周錫偉，台灣遠東集團副理事長徐旭平，富士康工業互聯網股份有限公司董事長鄭紅孟等人。

夏立言致辭時，首先梳理大陸與台灣血脈關係，100年多年前，大多數台灣人的祖先從唐山到台灣，講中國話，寫中國字，讀中國書，過中國的節慶。「兩岸同為炎黃子孫，同屬中華民族，所以做一個道道地地的台灣人，看作一個堂堂正正的中國人是完全可以相容的。」

夏立言指出，從古代歷史看來，我們（台灣）的祖先多次從中原南遷，多以贛南為主要的集散地，再逐次往福建乃至台灣移動。江西贛州素有客家搖籃的美名，就與台灣客家文化淵源甚深。1949年後，大量江西籍居民遷台各有傑出發展，兩岸開放探親後，贛台交流合作十分熱絡。由此可見，江西與台灣無論在血緣、文化、歷史等各個方面都有非常深厚的淵源。

▲夏立言指出兩岸同屬炎黃子孫，重申「九二共識」對兩岸和平的重要性 。（圖／記者任以芳攝）

夏立言進一步闡述，從大陸與台灣歷史關係來看，1894年甲午戰敗，隔年把台灣割讓給日本，國父孫中山先生在檀香山成立了興中會，開啓國民黨致力於振興中華，光復台灣的革命事業，國民黨理念和奮鬥始終緊緊聯繫著整個中華民族和台灣的共同命運。

夏立言繼續說，1937年爆發「七七事件」，蔣中正在江西廬山發表抗戰宣言，也見證當時各黨各派各界人士捐棄城建，團結一致，抗戰是中華民族歷史上最為艱苦卓絕，也是最光輝的榮耀時刻。「歷史事實告訴我們，大陸和台灣的命運一直都是緊密聯繫，榮辱與共。」

夏立言表示，今年也是中國國民黨建黨130週年，兩岸歷史使命路線也非常明確，從1993年兩岸達成「辜汪會談」以來，國民黨一向堅持「九二共識」，反對台獨的共同政治基礎上，維繫台海和平穩定，促進兩岸交流合作，這個立場從來沒有改變。

夏立言稱，有鑒於當前台海局勢緊張，堅持「九二共識」更顯必要，也提出三點看法。第一，兩岸民間基層的互動交流是不能停也不能斷，兩岸越是緊張就越要交流。

第二，聚焦文化和經貿領域，強化兩岸的連接，凝聚彼此的認同。中華文化是兩岸人民情感的粘著劑，經貿合作只是兩岸關係穩定的壓艙石，兩岸共同發揚中華文化的特殊精神，共創中華民族的經濟繁榮。

第三，重視青年，支持兩岸青年參與交流，共同引領兩岸和平發展的進程。兩岸的希望在民間，未來在青年青年朋友們應該把兩岸交流當成自我探索，完善人生的一個旅程。兩岸青年應該要彼此欣賞，相互砥礪、一起成長，這樣子兩岸關係才會不斷的正向發展，可長可久。

▼ 2024年第十九屆贛台會在江西廬山舉行，兩岸工商界500多人參與 。（圖／記者任以芳攝）