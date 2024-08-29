夏立言稱「九二共識由我方政府提出」　陸委會：竄改歴史令人不安

▲夏立言（左）與宋濤（右）在江西會面 。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國民黨副主席夏立言28日在江西與國台辦主任宋濤會面，提到「九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎。」對此，陸委會29日晚間發出新聞稿強調，夏立言此等論調，罔顧事實，竄改歴史，令國人感到不安與遺憾。

陸委會提到，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。而2000年後，由國民黨所提出的「九二共識」，早已被中共當局視為併吞台灣的「一個中國原則」。

陸委會指出，「2019年中國領導人發表『習五點』後，『九二共識』更等同於『一個中國』、『一國兩制』，而國民黨竟仍視其為和中共當局的互動基礎，如何能奢言捍衛中華民國、保障2300萬台灣人民的利益呢？」

陸委會強調，近期國際社會高度關注中共軍機艦動輒對台侵擾、施以法律戰恫嚇我民眾，更以軍機侵入日本領空，復於南海壓迫菲律賓導致區域緊張情勢升高，在在證明中共才是區域和平穩定的麻煩製造者，「夏副主席及國民黨認為不接受中共『一中原則』的『九二共識』，台海就會動盪不安，完全悖於事實，是在為陸方卸責，配合對岸施壓我方，台灣民眾與國際社會都無法接受。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，根據其今年4月11日公布的民調，高達近8成的民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張（78.8%），反映台灣主流民意早已堅定拒絕「九二共識」。

陸委會還說，國民黨作為台灣主要政黨之一，完全無視台灣社會對中共當局政治主張行徑充滿高度疑慮，還呼應自願作為對岸統戰平台，令人遺憾，「我們也再次呼籲對岸尊重台灣民意，切勿利用交流活動進行政治操作，方有助於未來兩岸良性健康互動。」

根據國民黨發出的新聞稿，夏立言在與宋濤的會談中表示，國民黨一向遵循黨章、黨綱，來推動兩岸政策。九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。

夏立言強調，自一九九三年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經三十多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。