　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

夏立言稱「九二共識由我方政府提出」　陸委會：竄改歴史令人不安

▲▼ 贛台會、宋濤、夏立言、江西廬山 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言（左）與宋濤（右）在江西會面 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國民黨副主席夏立言28日在江西與國台辦主任宋濤會面，提到「九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎。」對此，陸委會29日晚間發出新聞稿強調，夏立言此等論調，罔顧事實，竄改歴史，令國人感到不安與遺憾。

陸委會提到，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。而2000年後，由國民黨所提出的「九二共識」，早已被中共當局視為併吞台灣的「一個中國原則」。

陸委會指出，「2019年中國領導人發表『習五點』後，『九二共識』更等同於『一個中國』、『一國兩制』，而國民黨竟仍視其為和中共當局的互動基礎，如何能奢言捍衛中華民國、保障2300萬台灣人民的利益呢？」

陸委會強調，近期國際社會高度關注中共軍機艦動輒對台侵擾、施以法律戰恫嚇我民眾，更以軍機侵入日本領空，復於南海壓迫菲律賓導致區域緊張情勢升高，在在證明中共才是區域和平穩定的麻煩製造者，「夏副主席及國民黨認為不接受中共『一中原則』的『九二共識』，台海就會動盪不安，完全悖於事實，是在為陸方卸責，配合對岸施壓我方，台灣民眾與國際社會都無法接受。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，根據其今年4月11日公布的民調，高達近8成的民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張（78.8%），反映台灣主流民意早已堅定拒絕「九二共識」。

陸委會還說，國民黨作為台灣主要政黨之一，完全無視台灣社會對中共當局政治主張行徑充滿高度疑慮，還呼應自願作為對岸統戰平台，令人遺憾，「我們也再次呼籲對岸尊重台灣民意，切勿利用交流活動進行政治操作，方有助於未來兩岸良性健康互動。」

根據國民黨發出的新聞稿，夏立言在與宋濤的會談中表示，國民黨一向遵循黨章、黨綱，來推動兩岸政策。九二共識是當年由我方政府主動提出，被大陸接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。

夏立言強調，自一九九三年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經三十多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨立場，台海就能維持和平穩定。反之，台海就會陷入動盪不安。這是兩岸各方無法忽視的客觀事實。

ET快訊
快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見
快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押
陸選手國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

夏立言稱「九二共識由我方政府提出」　陸委會：竄改歴史令人不安

快訊／柯文哲認了思慮不周　帳戶內木可匯450萬「將全數捐出」

柯文哲請假3月「黨主席還是他的」！她精準預言嘆：看來有聽進去

懶人包／延燒24天陷「動搖黨本」風暴　柯文哲政治獻金爭議始末一次看

全國房租金額曝光！北市松山區2.4萬最貴　新北林口區也達2.1萬

王以太演唱會開不成　陸委會：主辦單位沒違規「是邀請對象違規」

轟柯文哲「只想動員小草來拍拍手」　顏若芳5點評記者會：自相矛盾

藍委嗆考試院「護國考」權宜之計違憲　試院：若人民權利受損更嚴重

四叉貓抓包記者會「木可10天前開的發票」　求問：選舉都結束半年了

單據參雜8／19的百萬發票？　民眾黨：廠商漏開才「要求補開」

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

夏立言稱「九二共識由我方政府提出」　陸委會：竄改歴史令人不安

快訊／柯文哲認了思慮不周　帳戶內木可匯450萬「將全數捐出」

柯文哲請假3月「黨主席還是他的」！她精準預言嘆：看來有聽進去

懶人包／延燒24天陷「動搖黨本」風暴　柯文哲政治獻金爭議始末一次看

全國房租金額曝光！北市松山區2.4萬最貴　新北林口區也達2.1萬

王以太演唱會開不成　陸委會：主辦單位沒違規「是邀請對象違規」

轟柯文哲「只想動員小草來拍拍手」　顏若芳5點評記者會：自相矛盾

藍委嗆考試院「護國考」權宜之計違憲　試院：若人民權利受損更嚴重

四叉貓抓包記者會「木可10天前開的發票」　求問：選舉都結束半年了

單據參雜8／19的百萬發票？　民眾黨：廠商漏開才「要求補開」

民眾黨SOP不明確　柯文哲自請調查不足以挽回信任

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

政治熱門新聞

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

柯文哲假帳疑雲查完了　支出漏報、短報共340筆1937萬5409元

快訊／百年首見！國考證書院長簽名變這3字　

快訊／柯文哲鞠躬道歉！請假3個月暫別黨主席　反省能否帶領民眾黨

柯文哲被爆收400萬授權金　名嘴吐槽

即／柯文哲再道歉！承諾捐出爭議450萬

蔡壁如上班時間狂談民眾黨　盧秀燕撂重話了

柯文哲認跟沈慶京陶朱隱園唱歌　曝原因：財團老闆也是市民嘛！

參雜8／19百萬發票？白：廠商補開

大日行賄林右昌市府官員　國民黨嗆笑死

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

向小草道歉　柯文哲：你們省吃儉用捐的錢我都非常珍惜

以個人名義砸4300萬買商辦　柯文哲曝原因：坦白說監督力量更大

柯文哲付1500萬給木可　張啓楷看過合約：曾質疑為何要付管理費？

更多熱門

相關新聞

陸委會發言人：想買《黑神話：悟空》來玩

陸委會發言人：想買《黑神話：悟空》來玩

中國大陸3A電玩遊戲《黑神話：悟空》銷量上看2000萬套，並在全球引起熱烈討論，但台灣的PSN（PlayStation Network）卻還買不到，被質疑因政治問題遭卡關。對此，陸委會發言人梁文傑強調，只要通過數發部的申請程序，陸委會對上架沒特別的意見，甚至他個人可能會去買來玩，「因為我是PS（PlayStation）的愛好者。」

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

夏立言會宋濤　喊「反台獨就能和平」

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言籲陸：雙方有責任避免

國民黨兩大團分頭赴陸交流　行程曝光

國民黨兩大團分頭赴陸交流　行程曝光

王以太演出遭禁主辦方喊冤 陸委會：違背對等尊嚴者得不予許可入境

王以太演出遭禁主辦方喊冤 陸委會：違背對等尊嚴者得不予許可入境

關鍵字：

夏立言宋濤九二共識陸委會

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面