上半年兩岸往來同比增長99.5%　宋濤：走親走近意願不可阻擋

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／江西廬山報導

第十九屆贛台會今（30）日在江西廬山舉辦，今年主題是「攜手同心 共創未來」。談及今年上半年兩岸情勢，大陸國台辦主任宋濤也舉出數據，兩岸人員往來同比增長99.5%，其中台胞來大陸同比增長103%，大陸新設台商投資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%，這些數字也充分說明，兩岸走親走近的意願不可阻擋。

本屆贛台會睽違18年再次來到廬山舉行，兩岸工商界人士共500多人參與。大陸方面與會嘉賓兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，中共中央台辦國務院台辦主任宋濤、中共江西省委副書記省長葉建新先生等；出席開幕式的台灣嘉賓有中國國民黨副主席夏立言，兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞龍，全國台企聯會長李振宏，台灣商業總會理事長許舒博，兩岸企業家峰會台灣方面綜合組副召集人陳寶基，台灣工商建言會常務副理事長雷宏毅，台灣旺旺集團副董事長周錫偉，台灣遠東集團副理事長徐旭平，富士康工業互聯網股份有限公司董事長鄭弘孟等。

宋濤致辭時指出，今年七月，中共中央召開二十屆三中全會，審議通過中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定，對進一步全面深化改革，推進中國式現代化作出系統部署，共提出了300多項的重大戰略舉措。同時也為台胞台企在大陸發展提供新的機遇，為兩岸經濟合作和融合發展開闢新天地。

宋濤談及，上半年大陸GDP同比增長5.5%，前7個月貨物貿易進出口總值以人民幣計價同比增長6.2%，其中出口增長6.7%，大陸戰略性新興產業，新一代資訊技術產業和數字經濟規模增長，高端化、智能化、綠色化的新型支柱產業快速崛起。未來在全面深化改革的推動促進，可以為台商台企融入新發展格局，參與高質量發展，開拓更廣泛的空間。

▲ 宋濤除了再次痛批「台獨」，舉出上半年數據顯示兩岸人員來往的意願不可阻擋 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤接著說，當前台獨分裂勢力大肆鼓吹分裂謬論，妄圖「倚外謀獨」，「以武謀獨」破壞台海和平穩定，加劇台海形勢緊張。「對此，我們絕不容忍，絕不姑息，堅決反制。」

宋濤也強調，「我們採取的依法懲『獨』措施，針對的是極少數言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固份子，絕非針對廣大台灣同胞。」

宋濤接著舉例，今年上半年，兩岸人員往來同比增長99.5%，其中台胞來大陸同比增長103%，大陸新設台商投資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%，這些數字都充分的說明兩岸同胞走親走近的意願不可阻擋，兩岸融合發展的勢頭不可逆轉。

宋濤重申習近平之前談話，「加強兩岸經濟文化交流合作，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，牢牢掌握兩岸關係發展的主導權、主動權。」

最後，宋濤指出，「兩岸同胞同根一脈，命運與共，骨肉情深。」並且呼籲廣大台胞堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，投身兩岸各領域的交流交往，堅定守護中華民族共同家園，共同開創兩岸關係美好未來。