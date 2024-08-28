蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載　還有寶可夢

▲可愛貼圖限時下載。（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

應景的中秋節貼圖來了！最近LINE有9款貼圖上架，包括超夯的不可思議的寶可夢與蠟筆小新之外，還有嗶嗶啵啵雞米花、艾絲樂小兔、DOSI Taiwan 柴犬貼圖、氈氈的小夥伴們等，其中可可與小魯有中秋祝賀圖案，大家快點一鍵來下載吧。

LINE購物 夯話題 × 嗶嗶啵啵雞米花｜下載請點

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下載期限：2024/9/19，90天

康是美《 艾絲樂小兔 可愛週間日常》｜下載請點

下載期限：2024/9/19，180天

臺銀人壽熊保陪你過生活｜下載請點

下載期限：2024/9/19，180天

不可思議的寶可夢（Illustration by 亞拉）｜下載請點

下載期限：2024/9/26，180天

保誠女神與小夥伴初登場｜下載請點

下載期限：2024/9/26，180天

DOSI Taiwan 柴犬貼圖｜下載請點

下載期限：2024/9/26，90天

LINE購物品牌名店×氈氈的小夥伴們｜下載請點

下載期限：2024/9/25，90天

熊大農場×蠟筆小新 超可愛日常貼圖｜下載請點

下載期限：2024/9/25，90天

LINE購物 × 可可與小魯｜下載請點

下載期限：2024/9/20，90天