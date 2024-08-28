颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

なんか悪化してる。— ラピートα (@alpha_rapit) August 28, 2024
特別警報とのこと。
ほんの少し風向きが南寄りになった気がする。 pic.twitter.com/MBlh3Oi28f
記者王佩翊／編譯
颱風珊珊預計29日或30日會從九州南部登陸日本，目前仍在日本南部海域緩慢移動並持續增強。不過珊珊的暴風圈已經開始襲擊日本，尤其沖繩縣、石垣島、九州地區外島以及奄美大島等離島已經首當其衝，受到強風暴雨攻擊，各地紛紛傳出災情，多處出現暴雨、河川氾濫、落石、路樹或路燈倒塌事故。
▲颱風珊珊預計29日或30日登陸日本。（圖／日本氣象廳）
氣象廳提醒，九州南部、北部以及距離颱風中心較遠的四國地區29日晚間可能出現線狀雨帶，這將大幅提升大雨災害的風險。
現在6時の奄美— XM177???????? (@xm177) August 27, 2024
動画では落ち着いてるように見えますが強風と雨は続いています、不要の外出はしないようにしましょう pic.twitter.com/UoVGTLD2zj
珊珊預計29日晚間或30日從九州南部登陸日本，橫掃整個九州後，才會轉往東邊移動，並在8月31日至9月1日抵達四國至紀伊半島，9月2日前往本州中部。整個過程十分緩慢，對整個日本造成的影響難以估計。
根據X網友所公開的災區照片，儘管珊珊尚未登陸日本，但造成的影響已經不容小覷。有部分路面出現落石，也有電燈倒塌的災情，甚至部分地區早已開始狂風暴雨。
夕べの現場を再度確認へ、— XM177???????? (@xm177) August 27, 2024
台風10号
奄美 pic.twitter.com/BITlDQWQFQ
国道10号線— 【T_K_G】アステカ１号 (@asuteka1gou) August 26, 2024
倒木で通れない(泣)#国道10号線 pic.twitter.com/wIWeEb6m3G
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