颱風珊珊登陸前「先襲日本離島」！　狂風暴雨過境畫面曝

記者王佩翊／編譯

颱風珊珊預計29日或30日會從九州南部登陸日本，目前仍在日本南部海域緩慢移動並持續增強。不過珊珊的暴風圈已經開始襲擊日本，尤其沖繩縣、石垣島、九州地區外島以及奄美大島等離島已經首當其衝，受到強風暴雨攻擊，各地紛紛傳出災情，多處出現暴雨、河川氾濫、落石、路樹或路燈倒塌事故。

▲颱風珊珊預計29日或30日登陸日本。（圖／日本氣象廳）



氣象廳提醒，九州南部、北部以及距離颱風中心較遠的四國地區29日晚間可能出現線狀雨帶，這將大幅提升大雨災害的風險。

珊珊預計29日晚間或30日從九州南部登陸日本，橫掃整個九州後，才會轉往東邊移動，並在8月31日至9月1日抵達四國至紀伊半島，9月2日前往本州中部。整個過程十分緩慢，對整個日本造成的影響難以估計。

根據X網友所公開的災區照片，儘管珊珊尚未登陸日本，但造成的影響已經不容小覷。有部分路面出現落石，也有電燈倒塌的災情，甚至部分地區早已開始狂風暴雨。