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9個月男嬰公園被陌生男淋「滾燙熱咖啡」　60%嚴重燒燙傷媽崩潰

9個月男嬰公園被陌生男淋「滾燙熱咖啡」　60%嚴重燒燙傷媽崩潰。（合成圖／翻攝自GoFundMe與Queensland Police Service）

▲警方正在追捕淋咖啡的男子下落。（合成圖／翻攝自GoFundMe與Queensland Police Service）

記者李振慧／綜合報導

澳洲布里斯本發生一起誇張事件，一名9個月大嬰兒與母親一起在公園野餐時，一名路過男子突然把滾燙咖啡淋在嬰兒身上，導致嬰兒全身嚴重燒燙傷，男子犯案後立即跑走。事件在母親心靈留下創傷，自責沒有保護好孩子。

事件27日發生在布里斯本郊區庫帕魯(Coorparoo)當地公園，警方表示，9個月大男嬰盧卡(Luka)與母親朋友一群人在公園野餐時，這名男子突然走近他們，母親抬頭時，發現男子已經站在孩子正上方，突然朝嬰兒身上淋熱咖啡。

友人馬札(Zara Mazza)表示，當時她試圖追上男子，但是男子跑得非常快，她在追逐過程中也跌倒，返回後看到男嬰的母親不停尖叫「很燙、很燙」，趕緊幫忙把冷水淋在孩子身上，後來幫忙脫下孩子衣服時，發現皮膚已經開始剝落、起水泡。

送醫後發現男嬰全身60%面積嚴重燒燙傷，受傷部位包含臉部、頸部、胸部和手臂，治療後已經沒有生命危險，親友已在GoFundMe設立募款活動，同時警方也對外公布凶嫌照片，希望能盡快找出凶嫌下落。

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