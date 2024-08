9個月男嬰公園被陌生男淋「滾燙熱咖啡」　60%嚴重燒燙傷媽崩潰

▲警方正在追捕淋咖啡的男子下落。(合成圖/翻攝自GoFundMe與Queensland Police Service)

記者李振慧/綜合報導

澳洲布里斯本發生一起誇張事件,一名9個月大嬰兒與母親一起在公園野餐時,一名路過男子突然把滾燙咖啡淋在嬰兒身上,導致嬰兒全身嚴重燒燙傷,男子犯案後立即跑走。事件在母親心靈留下創傷,自責沒有保護好孩子。

事件27日發生在布里斯本郊區庫帕魯(Coorparoo)當地公園,警方表示,9個月大男嬰盧卡(Luka)與母親朋友一群人在公園野餐時,這名男子突然走近他們,母親抬頭時,發現男子已經站在孩子正上方,突然朝嬰兒身上淋熱咖啡。

A manhunt is underway in Brisbane after a man poured scalding hot liquid onto a baby at a park on Tuesday.



Police only described the suspect as "around 30 to 40-years-old, of a proportionate build, with tanned skin".https://t.co/bncs2r1R15 pic.twitter.com/7H2OBtc7m5