打造精品特色咖啡品牌　嘉義縣北中南舉辦產地分享媒合會

▲▼ 嘉義縣串連北、中、南三地 舉辦咖啡產地分享媒合會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為建構特色咖啡品牌，嘉義縣政府將於9月3日、5日及13日分別在北、中、南區推廣「咖啡共同品牌示範計畫」，邀請咖啡愛好者舉辦種子風味師與共同品牌精品風味分享會，由評鑑杯測師推薦，結合種子風味師的沖煮分享，讓愛好者進一步認識嘉義精品咖啡產區。

農業處表示，嘉義縣咖啡三部曲建置計畫從建立友善產業機制、發展特色咖啡莊園、外部行銷鏈結，深耕各咖啡產區，引導咖啡農建立品質分級觀念，掌握國際評鑑規範。

本年度「共同品牌示範分級杯測（COE）評鑑」串聯咖啡技術評審團隊種子成員，於7月23日、24日辦理咖啡評鑑（COE系統），由國內杯測評鑑專家帶領種子學員，強化產地分級與風味判讀能力，將咖啡分為紫金級、金級與銀級，建立風味評鑑與產品分級基礎，推動共同品牌的經營。

嘉義縣是台灣精品咖啡的冠軍大縣，期待經由分享媒合會，吸引愛好者前來尋豆。啡嚐嘉義北、中、南三地舉辦時間，9月3日（二）中部場次位於台中出軌咖自家烘焙館；南部場次9月5日（四）於台南咖啡匙學院；9月13日（五）北部、同時也是唯一一場媒合場次，場地在台北COFFEE TO。

結合評鑑計畫深化產地能量，為打造嘉義縣產區風味品牌形象、行銷產地品牌，依據風味分級入選的生豆將參與國內咖啡共同品牌及國際與國內行銷媒合推廣、上架推廣等活動，縣長翁章梁10月將率領五星級莊園前往日本沖繩縣，藉由北、中、南三地串連分享媒合會，邀您解讀精品咖啡專業語彙下的風味奧妙，相關資訊請搜尋FB嘉義縣政府農業處、啡嚐嘉義。