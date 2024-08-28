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安全醫護環境不怕愛滋　應援咖啡巡迴車首來花蓮請喝咖啡

▲▼U Café應援咖啡巡迴車停靠花蓮，請醫護人員喝咖啡，衛生局及慈院熱烈響應。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

▲▼U Café應援咖啡巡迴車停靠花蓮，請醫護人員喝咖啡，衛生局及慈院熱烈響應。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為鼓舞花蓮醫療團隊士氣，並感謝其辛勞，台灣愛滋病學會及社團法人台灣愛滋病護理學會推廣專業的愛滋衛教知識，發起聯合品牌「讓i發聲」，啟動「U Café醫護應援運動」。花蓮縣衛生局與花蓮慈濟醫院8月27日響應活動，藉由U Café應援咖啡巡迴車停靠花蓮，請醫護人員喝咖啡讓i 發聲，傳達正確的愛滋知識，讓醫病關係無距、更無懼。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，U Café應援咖啡巡迴車首次來花蓮，帶來印上愛滋病毒感染者感謝語的咖啡杯，提供醫護人員應援飲品，只要醫護人員遵守防護措施，都可以安心為愛滋病毒感染者提供照護。愛滋病毒並非絕症，穩定就醫服藥的感染者壽命可與常人無異，也能維持原有工作及社交生活。花蓮縣感染者穩定就醫服藥者佔89.4%，達病毒量測不到佔73.9%，顯示近9成感染者按時就醫且規律服藥，逾7成以上病毒量測不到。

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▲▼U Café應援咖啡巡迴車停靠花蓮，請醫護人員喝咖啡，衛生局及慈院熱烈響應。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

因此，營造醫病安心的醫療環境，為提升照護病患重要的一環。為給予醫護治療信心，「U Café醫護應援運動」應運而生。U café名稱源自國際醫學共識「U=U；Undetectable（測不到病毒）= Untransmittable（不具傳染力）」，其含義為只要愛滋病毒感染者透過藥物穩定控制病毒量至醫療儀器測不到的程度，即不會傳染給他人。

▲▼U Café應援咖啡巡迴車停靠花蓮，請醫護人員喝咖啡，衛生局及慈院熱烈響應。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

花蓮衛生局長朱家祥指出，只要醫護人員遵守防護措施，都可以安心為愛滋感染者提供照護。
 
朱家祥指出，充分的醫學知識是醫護人員提供視病如親醫療服務的堅強根基；只要醫護人員遵守防護措施，都可以安心為愛滋感染者提供照護。治療即預防，感染者透過持續穩定治療達到U=U，及安全性行為可有效預防愛滋病毒傳染，恐懼多源自不理解，期待民眾能以「理解」終結對愛滋病毒的歧視，並落實安全性行為與定期愛滋篩檢。
 
花蓮縣衛生局呼籲，民眾可至本縣13鄉鎮市衛生所、聯合醫學檢驗所、花蓮慈濟醫院、門諾醫院及衛生福利部花蓮醫院等進行免費匿名愛滋篩檢，或透過衛生福利部疾病管制署「愛滋自我篩檢計畫」取得篩檢試劑（網址：https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），如有問題可撥打免費防疫專線1922或花蓮縣衛生局專線8226975洽詢。

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