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快訊／台南6月大男嬰疑遭虐昏迷進加護　保母被收押

▲台南一名6月大男嬰昏迷送醫，目前在加護病房搶救，家長指控兒子是遭受到保母虐待才導致，但保母否認，案經檢警偵辦，並向台南地院聲請羈押葉姓保母獲准。（圖／記者林東良攝）

▲台南一名6月大男嬰昏迷送醫，目前在加護病房搶救，葉姓保母涉嫌虐嬰遭收押。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南一名6月大男嬰8月20日不明原因突然昏迷送醫，被診斷出疑似腦出血，目前仍在加護病房搶救，家長指控兒子是遭受到保母虐待才導致，但保母否認，案經檢警偵辦並向台南地院聲押葉姓保母，台南地院27日以葉姓保母涉嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押。

這起案件發生在8月20日下午，男嬰因不明原因陷入昏迷，緊急送醫後，疑似有腦出血現象，仍在加護病房救治觀察中。家長事後懷疑保母施虐造成，但保母否認，並稱不知男嬰為何會昏迷，家長再要求查看保母家的監視器畫面，又遭到拒絕，因而向市警三分局報案。

市警三分局20日下午接獲報案後，會同家長前往保母家了解案情，但保母拒絕提供相關監視器畫面，警方即於22日向檢察官聲請指揮偵辦，由檢察官向台南地院聲請搜索票。警方23日持搜索票前往保母家搜索，查扣監視器畫面等相關證物，並對保母等相關人員完成調查筆錄，因部分監視畫面有缺漏，目前正由檢警進一步釐偵辦，檢察官並向台南地院聲請羈押葉姓保母。

台南地院召開羈押庭審理後，認為葉姓被告依檢方所附卷內事證，足認被告涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人意對兒童犯傷害罪、刑法第286條第5項、第286條第對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪等罪嫌疑重大。另檢察官聲請書所指被告涉犯刑法第286 條第5項、第3項後段之對於未滿7 歲之人犯妨害幼童發育致重傷害罪嫌部分，則尚待治療及釐清，目前難逕直認定此部分之嫌疑。

法官指出，被告供述內容與卷內事證不符，有事實有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，非羈押羈押難以確保追訴、審判程序之順利進行，有羈押之必要，裁定羈押。

台南市社會局表示，本案接獲通報後已立即派社工人員了解幼童狀況及關懷家屬，同時聯繫警政及台南地檢署，也會同居家托育中心至該托育人員家中聯合稽查，釐清案發過程並留取相關監視影像。

目前全案已進入司法調查程序，若該保母有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第97條裁處其6萬元以上60萬元以下罰鍰，並廢止其居家式托育服務登記證書。

另查，該保母為台南市登記托育人員，除照顧男嬰外，尚有另外2名幼兒，目前社會局已依家長意願協助收托中的幼兒進行轉托安排，以確保托育安全與權益。後續社會局將持續追蹤該案司法進度，並依偵查結果予以裁罰，以維護兒少最佳利益。

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