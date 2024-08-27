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乘客闖候機室！害所有人「被趕下機」重新安檢　澳洲機場大亂

記者葉睿涵／編譯

澳洲凱恩斯機場（Cairns Airport）26日出現安全漏洞，導致機場爆發混亂，成千上萬的乘客被迫重新接受安檢，大量航班延誤。

據當地媒體報導，有網友26日在網上抱怨，凱恩斯機場突然將所有機上旅客趕下機，並指示他們在停機坪上排隊，重新接受安檢。社群平台X流出的影片可見，機場當天出現了大規模排隊現象，人龍過了好久也幾乎沒有移動，令不少遊客非常不滿。

事後，凱恩斯機場發言人證實，當天機場有一名乘客沒有經過指定安檢程序，就進入出境候機室；儘管這名乘客並未構成直接安全威脅，但根據機場法定安全要求，所有人員都需重新接受檢查，所以才引發了這場混亂。

凱恩斯機場表示，他們已盡速完成重新安檢的程序，並努力恢復秩序，「我們感謝客戶的耐心和理解」。不過，部分乘客仍對此表示強烈不滿，而這場意外所引發的延誤和混亂也未能在短時間內完全解決。

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