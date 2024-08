乘客闖候機室！害所有人「被趕下機」重新安檢　澳洲機場大亂

Thousands of people were evacuated from Cairns Airport on Monday following a security breach. #TheNightly https://t.co/FFC5HcAqzA

記者葉睿涵/編譯

澳洲凱恩斯機場(Cairns Airport)26日出現安全漏洞,導致機場爆發混亂,成千上萬的乘客被迫重新接受安檢,大量航班延誤。

據當地媒體報導,有網友26日在網上抱怨,凱恩斯機場突然將所有機上旅客趕下機,並指示他們在停機坪上排隊,重新接受安檢。社群平台X流出的影片可見,機場當天出現了大規模排隊現象,人龍過了好久也幾乎沒有移動,令不少遊客非常不滿。

@cairns_airport what is going on with security lines? This is ludicrous. Lines not moving at all. No direction or announcements. @7NewsBrisbane @9NewsQueensland pic.twitter.com/xxiDUYyV6b