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台南勞工局結合市級總工會、村野大飯店　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局王鑫基局長與台南市總工會陳萬枝副理事長等人，一起關懷訪視居住於中西區、北區、東區、永康區、仁德區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈9萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局王鑫基局長與台南市總工會陳萬枝副理事長等人，一起關懷訪視居住於中西區、北區、東區、永康區、仁德區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈9萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

28日由勞工局王鑫基局長與台南市總工會陳萬枝副理事長，大台南總工會陳美靜副理事長及溫金輝理事，台南市產業總工會宋照濱理事長及黃育德秘書長，台南市職業總工會吳允昌秘書長，台南直轄市總工會黃江福理事長等代表，一起關懷訪視居住於中西區、北區、東區、永康區、仁德區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈9萬元慰問金。

居住於中西區林姓職災勞工受僱擔任印刷廠機台操作員，於今年1月發生通勤車禍，導致腰椎骨折，住院開刀，目前尚在家休養中。案主為家中主要收入支柱，案妻在家從事家庭代工，家中有癱瘓臥床失智重度婆婆，及兩名未成年的子女，家中經濟狀況不佳。

▲台南市勞工局王鑫基局長與台南市總工會陳萬枝副理事長等人，一起關懷訪視居住於中西區、北區、東區、永康區、仁德區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈9萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區黃姓勞工於案主擔任保全工作，於2023年10月晚間於工地巡邏時光線不明地面積水滑倒，背部碰撞到貨櫃屋，導致脊椎外傷，第六節頸椎骨裂，第四節至第七節頸部脊隨硬腦膜出血，住院40天，於2024年7月經勞保核定失能七級。目前案主需乘坐輪椅，生活無法自理，於護理之家接受照護。事故發生後案家尚積欠醫院醫療費用30萬元，每月護理之家費用3萬元，案主養護費用及醫療費用所費不貲，案家經濟狀況窘迫。另4案職災個案同樣因受傷收入中斷，造成家庭經濟壓力沉重。

另外台南關子嶺勞工育樂中心2023年重新招商，由富野集團旗下的村野大飯店公司取得經營管理權，該單位除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，並加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，針對家境困苦又遭逢職災事故，導致生活陷入困境之勞工家庭提供慰助。

村野大飯店公司吳俊泰董事長前往探視新營區林姓勞工，林員原本為家庭主要經濟來源，於2022年6月發生通勤車禍，造成腦部損傷神經功能失能嚴重，右側偏癱及失語症，失能認定2等級，終身無工作能力，癱瘓在家休養由家人輪流看護，後續案主須持續復健，還有兩名未成年子女需要照顧。

▲台南市勞工局王鑫基局長與台南市總工會陳萬枝副理事長等人，一起關懷訪視居住於中西區、北區、東區、永康區、仁德區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈9萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一案陳姓勞工於2024年3月發生通勤車禍，造成腦部受傷，氣切需靠呼吸器維持生命，目前為植物人狀態在醫院療養中。案父自身於2023年也剛發生通勤職災，現在為照顧案子無法工作，家庭頓失經濟收入。村野大飯店致贈慰問金給兩案各5萬元。吳董事長表示，非常認同黃偉哲市長「希望家園、弱勢優先」的施政理念，更願意承擔企業社會責任，秉持回饋社會的精神，希望能對更多的弱勢家庭有所幫助。

勞工局王鑫基局長表示：職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝台南市五個市級總工會及村野大飯店，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽專線06-6377337民治市政中心；06-2982334永華市政中心洽詢職災專業服務員。

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