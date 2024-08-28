阿堂鹹粥長孫遭碎玻璃割頸亡！家人悲痛證實　店面照開低調辦後事

▲「阿堂鹹粥」創辦人張春堂長孫，騎車撞上小黃身亡。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良、黃資真／台南報導

台南市中西區23日一名27歲張姓男子騎擋車，行經永福路口時，撞上對向左轉的計程車，遭噴濺的碎玻璃割破頸動脈，送醫搶救仍不治，而死者正是台南名店「阿堂鹹粥」創辦人張春堂的長孫，今(28日)家人悲痛證實此事。

今日阿堂鹹粥照常營業，也有不少客人進出，面對創辦人長孫突如其來的噩耗，家人傷心表示「我們現在是在很悲痛的狀況之下，希望外界不要再打擾我們」，後事也低調進行。

回顧此案，侯男(64歲)駕駛計程車沿民權路東向西行，行經永福路口時直接左轉，導致對向直行的張男閃避不及，猛力撞破小黃右車窗，左臉到頸部遭噴濺的碎玻璃劃出一道長達15公分的恐怖傷口。雖警消緊急將張男送醫救治，惟因頸動脈破裂造成失血過多，仍不幸宣告不治。

憾事發生後，張男弟弟事發當天在臉書PO出一張與哥哥幼年時期的合照，難過寫道「 好啦老哥，起碼你不用在這種破幹世界上繼續受苦了，我很高興這次的人生是你來當我哥哥，也很感謝你在我最迷茫的時候鼓勵我，推我一把，雖然小時候互相搞來搞去，整天幹架，如今我們都長大了，關係逐漸好了起來，但你卻走了，明明你還沒看到我成功的樣子，希望下輩子我們還能當兄弟，一起打魔物。」語句間道盡了對哥哥的不捨。