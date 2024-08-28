WeMo宣告進駐台中及環島縱貫線！聯名大甲鎮瀾宮御守　保佑全民行車安全

▲WeMo宣告進軍台中，還與大甲鎮瀾宮推出限量聯名御守，保佑全台騎士行車平安。（圖／WeMo提供，下同）

圖、文／財團法人大甲媽社會福利基金會提供

共享機車業界領導品牌WeMo Scooter（威摩科技，下稱 WeMo）於8/26正式宣告進軍台中，並與大甲鎮瀾宮推出限量聯名御守，保佑全台WeMo騎士行車平安。同時，WeMo更推出全台17機車站點租還「環島縱貫線」服務，成為駐點最多城市的共享與租賃機車業者，用戶可於基隆、屏東、苗栗、宜花東等城市之台鐵、高鐵站外進行站點租還，搭配全台機車日租最低價$349方案，是台灣出遊交通最佳選擇。

WeMo並預告今年9月份將再推進新城市—台南府城，將共享服務擴及全台五都、遍佈全台，讓2,300萬民眾都可以體驗 WeMo共享服務的便利、綠能與美好移動體驗！

WeMo執行長劉于遜表示：「『台中』一直是最多用戶敲碗的城市，非常開心能帶著最佳二代車款WeMo Fly前進台中為大家服務。能夠藉此機會與大甲鎮瀾宮合作，不僅是我們對文化傳承的致敬，更是對每一位用戶行車安全的承諾。我們相信這次全台開區營運，將能為更多用戶提供便利，也期待與用戶共同打造更美好的智慧城市。此外，WeMo很榮幸近期獲得台灣大哥大的大力支持，未來我們將成為EV100計畫中電動車生態圈的一環，共同打造節能永續的全新生活樣態。為積極兌現我們的決心與承諾，自9/1起也提供全台台灣大哥大4G新申辦/續約/攜碼用戶，都能免費體驗WeMo PASS兩個月。」

歡慶WeMo成功拓點台中與推出全新 「環島縱貫線」服務，WeMo本次與大甲鎮瀾宮推出聯名御守，全台10,000份聯名御守隨車隨機送；除聯名好禮外，更推出三大好康活動，讓用戶在享受便利交通的同時，也能享有更多好康優惠。包含於活動期間（即日起-9/30）內於台中、環島縱貫線站點使用WeMo服務完成一趟騎乘，即可參加每日騎乘享冰淇淋、每分享兩名好友抽現金$9,999、騎滿五趟贈日租券與WeMo Fly換電加碼券等優惠好康活動。

WeMo創辦人暨副董事長吳昕霈表示：「WeMo長期致力於減碳與永續發展，透過提供即時、便利且環保的交通選擇，減少城市中的碳排放量，推動台灣智慧城市與綠色交通的發展。隨著WeMo服務範圍的擴展和全新車款WeMo Fly的推出，不僅為用戶帶來更友善環境的出行方式，也讓更多人能輕鬆參與到環保行動中。台灣大哥大作為WeMo策略投資夥伴，積極推動企業社會責任，並以加入EV100國際倡議為目標，將與WeMo共同打造更清潔、更永續的未來！」

WeMo Fly為共享業界最長續航力且可由用戶自行換電的WeMo二代車，即日起正式進駐台中及啟用17個環島縱貫線站點租還1。用戶可於APP上查看站點進行租借，搭配全台日租最低價$349方案，提供高CP值及更輕鬆的移動運具，零負擔輕鬆暢遊各縣市。台中營運區提供與雙北、高雄相同「隨租隨還」服務，只要在指定營運區範圍內，皆可於路邊合法停車格自由租借、還車。（詳細營運範圍請參考WeMo 官網）

1、 「環島縱貫線」站點租還包含：基隆火車站、桃園火車站、桃園高鐵站、新竹火車站、新竹高鐵站、苗栗高鐵站、苗栗火車站、羅東火車站、員林火車站、斗六火車站、雲林高鐵站、嘉義火車站、嘉義高鐵站、花蓮火車站（共計兩處）、台東火車站、屏東火車站，提供高鐵/台鐵車站出站後「站點租還」服務，24 小時輕鬆租借。

