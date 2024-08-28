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台南市農業局推廣友善農耕濕地標章！　公私齊心護水雉

▲為維護水雉棲息環境，台南市農業局28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為維護水雉棲息環境，台南市農業局28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為維護水雉棲息環境，台南市農業局自2019年起獲內政部營建署頒發「濕地標章」使用許可證書，28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。

農業局長李建裕表示，官田及下營地區為稻米及菱角二期輪作的主要種植區，為防範水雉誤食浸泡過農藥的作物而受害，透過推廣友善農耕方式，輔導農民於春播期間不使用有毒稻穀播種，以確保水雉冬季覓食的安全。此外，藉由鼓勵農民加入濕地標章策略，讓農民及消費者的健康多一層保障。

▲為維護水雉棲息環境，台南市農業局28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局森林及自然保育科朱健明科長指出，目前已取得「營造水雉友善棲地」授權使用濕地標章共3位，分別為林丙火、陳泰安及李鎮賓農友們，面積約有3.56公頃，向下授權使用濕地標章貼紙累計2萬0500張；且2024年已受理申請加入濕地標章共6位農友，面積約2.44公頃，刻正辦理審查中。此外，農業局亦持續辦理濕地標章社區宣導講座，以增進農民對環境保育理念的支持，兼顧田間經濟生產與生態保育。

▲為維護水雉棲息環境，台南市農業局28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業部生物多樣性研究所保育推廣組組長薛美莉說明濕地標章申請方式，她表示，濕地標章主要授權對象為【官田或下營區已加入友善耕作，並經「友善環境耕作推廣團體」輔導審查通過之農民(綠保)】、【已取得有機驗證(含轉型期)農田所產出的產品】。申請流程：須由農民填具申請書後，送農業局辦理書面審查，待初審通過後擇日進行現勘，並由農業局採檢協助送衛生局檢驗，檢驗結果如符合標準，將向下授權與農民使用濕地標章及發放標章貼紙。

▲為維護水雉棲息環境，台南市農業局28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

森林及自然保育科朱健明科長表示，凡申請加入濕地標章之農民，農業局將協助提供相關活動擺攤販售據點，增加農民收益。期許未來可逐步優化台南市水田濕地生態，降低使用農藥風險，邁向生態農業永續目標。

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