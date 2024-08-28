　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚險瞬間！停大樓機械車位沒下車就下降損毀　莽駕駛按鈕害的

記者林東良／台南報導

台南永康一棟公寓大樓機械停車位，8月24日發生一起意外事故，1名民眾停車後，人還沒下車，就遭另位車主按下機械停車位的按鈕，造成車子整個下降，車體嚴重毀損，該民眾的狗當時還在車上，幸好未發生傷亡，全案目前由永康分局調查處理中。

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友在臉書爆料公社PO文指出，他8月24日回家，將車停在機械停車格位後，打開門正準備下車的時候，前面有一位先生也要停車，但對方沒注意看後面有沒有人，就去按機械停車位的按鈕，按鈕按下去之後，車子的位置會上下左右移動，所以他跟他的毛小孩都還沒下車，結果位置開始移動往下降，而後他的車門就整個被壓到變形！他當下就狂按喇叭，結果對方竟然都沒下車，直到車位停止以後，他才從門縫裡面爬出來，膝蓋還破皮，狗狗還在車上！

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

該名網友說，對方一點悔意都沒有！他爬出來後，很生氣的跟對方說：「先生，你都沒在看嗎？我的車子被你用壞了….，然後他看完之後，只說了一句他先打給管理室….，我就說我要報警，他唯一有做對的事情，就是問我車上還有人嗎？我跟他說我家的狗還在上面，他去把我家的狗抱下來，現在的狀況就是對方的保險員說他有出險了，等公司回覆，而我的保險員跟我說，已經有打電話給對方的業務，對方的業務意思就是等公司回覆…」。

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

該網友擔心地表示，他的存款全部都拿去買這台車了，現在也沒有多餘的錢先修理車子，又卡到這種事情，真的不知道該怎麼辦，他是希望趕快調解，他很擔心對方不賠錢，然後擺爛。

台南市警永康分局指出，警方已受理報案，全案由警方調查處理中。

ET快訊
小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零
京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊
又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂
快訊／珊珊襲日本！　狂風暴雨畫面曝
台灣觀光客遊韓「集體吐到癱軟」！　店家曝光
北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉
曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話：考慮遷都

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒外出返家找不到96歲老父　急尋赫見趴倒菜園旁台階身亡

台中砂石車卸料「翻落3樓高土堆」駕駛慘死　市府急勒令停工

京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提…沈慶京等6被告將移送北檢複訊

快訊／屏東阿朗壹古道「1男失去呼吸心跳」！　命危搶救中

就是他！台中女驚覺遭騙馬上衝派出所　警隔壁街抓到西裝車手

獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

震撼教育！駕訓班女學員遭逆向超車小貨車擦撞　左後照鏡掉了

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境　市價千萬元

阿嬤沒牽好…高雄女童「暴衝大馬路」險被撞飛　驚險瞬間曝

嘉義台19線汽機車高速碰撞　未戴安全帽！77歲騎士摔地不治

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

女兒外出返家找不到96歲老父　急尋赫見趴倒菜園旁台階身亡

台中砂石車卸料「翻落3樓高土堆」駕駛慘死　市府急勒令停工

京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提…沈慶京等6被告將移送北檢複訊

快訊／屏東阿朗壹古道「1男失去呼吸心跳」！　命危搶救中

就是他！台中女驚覺遭騙馬上衝派出所　警隔壁街抓到西裝車手

獨／勃肯鞋放家門前被偷！高雄大寮竊案頻傳　里長廣播提醒鄉親

震撼教育！駕訓班女學員遭逆向超車小貨車擦撞　左後照鏡掉了

為賺13萬...泰籍4寶媽背包藏近3公斤海洛因入境　市價千萬元

阿嬤沒牽好…高雄女童「暴衝大馬路」險被撞飛　驚險瞬間曝

嘉義台19線汽機車高速碰撞　未戴安全帽！77歲騎士摔地不治

三星最新超短焦4K投影機開賣　11公分距離可投100吋大畫面

王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻

台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

8旬失智老翁迷路...機靈狗狗在凌晨發現狂吠！　跟主人幫助他返家

聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他

大批長吻飛旋海豚躍出海面　半空中旋轉跳躍！遊客驚艷

社會熱門新聞

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

台中公車司機疑休克自撞亡　總公司回應了

即／高雄旅館傳命案　女陳屍浴缸

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

阿堂鹹粥長孫車禍身亡　家人悲痛證實低調辦後事

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

工地男拍性愛片！老闆偷下載慘了

即／鄭文燦涉貪2800萬交保　昔日部屬正籌措保釋金

即／台中砂石車翻落3樓高斜坡！駕駛宣告不治

更多熱門

相關新聞

台南市農業局推廣友善農耕濕地標章！齊心護水雉

台南市農業局推廣友善農耕濕地標章！齊心護水雉

為維護水雉棲息環境，台南市農業局自2019年起獲內政部營建署頒發「濕地標章」使用許可證書，28日在官田區綠寶田農場，與農民齊心推動加入友善農耕，並請領濕地標章，期能維護農田濕地的環境品質，擴大營造水雉棲息地。

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

WeMo進駐台中及環島縱貫線！聯名大甲鎮瀾宮保佑全民行車安全

WeMo進駐台中及環島縱貫線！聯名大甲鎮瀾宮保佑全民行車安全

屏東大貨車扯斷電線桿　當場砸中路旁賓士　

屏東大貨車扯斷電線桿　當場砸中路旁賓士　

阿堂鹹粥長孫車禍身亡　家人悲痛證實低調辦後事

阿堂鹹粥長孫車禍身亡　家人悲痛證實低調辦後事

關鍵字：

台南永康公寓大樓機械停車位影音

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面