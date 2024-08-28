驚險瞬間！停大樓機械車位沒下車就下降損毀　莽駕駛按鈕害的

記者林東良／台南報導

台南永康一棟公寓大樓機械停車位，8月24日發生一起意外事故，1名民眾停車後，人還沒下車，就遭另位車主按下機械停車位的按鈕，造成車子整個下降，車體嚴重毀損，該民眾的狗當時還在車上，幸好未發生傷亡，全案目前由永康分局調查處理中。

▲台南永康公寓大樓機械停車位發生一起意外事件，車毀幸好車上人犬未受傷。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友在臉書爆料公社PO文指出，他8月24日回家，將車停在機械停車格位後，打開門正準備下車的時候，前面有一位先生也要停車，但對方沒注意看後面有沒有人，就去按機械停車位的按鈕，按鈕按下去之後，車子的位置會上下左右移動，所以他跟他的毛小孩都還沒下車，結果位置開始移動往下降，而後他的車門就整個被壓到變形！他當下就狂按喇叭，結果對方竟然都沒下車，直到車位停止以後，他才從門縫裡面爬出來，膝蓋還破皮，狗狗還在車上！

該名網友說，對方一點悔意都沒有！他爬出來後，很生氣的跟對方說：「先生，你都沒在看嗎？我的車子被你用壞了….，然後他看完之後，只說了一句他先打給管理室….，我就說我要報警，他唯一有做對的事情，就是問我車上還有人嗎？我跟他說我家的狗還在上面，他去把我家的狗抱下來，現在的狀況就是對方的保險員說他有出險了，等公司回覆，而我的保險員跟我說，已經有打電話給對方的業務，對方的業務意思就是等公司回覆…」。

該網友擔心地表示，他的存款全部都拿去買這台車了，現在也沒有多餘的錢先修理車子，又卡到這種事情，真的不知道該怎麼辦，他是希望趕快調解，他很擔心對方不賠錢，然後擺爛。

台南市警永康分局指出，警方已受理報案，全案由警方調查處理中。