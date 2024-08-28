台南市36民團贈柚助弱勢　黃偉哲感謝發起中秋公益挺果農

▲台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈，自2021年起連續4年發起「文旦禮盒買一捐一」公益活動，今年將捐贈750箱文旦禮盒給台南市弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

中秋節前夕是文旦柚採收季，台南市百業國際矅進學會創會理事長顏嘉縈，自2021年起連續4年發起「文旦禮盒買一捐一」公益活動，今年將捐贈750箱文旦禮盒給台南弱勢家庭，社會局28日在永華市政中心舉辦捐贈儀式，由市長黃偉哲親自出席代表受贈，並回贈感謝狀予參與活動民間團體，市議員曾培雅也到場支持。

黃偉哲表示，中秋節是團員時刻，感謝許多熱心公益的企業及協會團體參與，贈送柚子禮盒給需要關懷的人。他特別感謝顏嘉縈理事長連續4年發起活動，串聯社會各界的關懷化為實際行動，讓大家感受到台南是溫馨有愛的城市。

社會局表示，今年共有36家企業及團體響應活動，比去年增加12家。本次募集的750箱文旦禮盒由社會局代收，再轉贈給台南市兒少關懷據點的弱勢家庭、身障小作所、街友及私立仁家育幼所等。此次捐贈活動不僅推廣在地優質農特產，也藉此引進更多社會資源，促成公私協力。

顏嘉縈理事長表示，7月份適逢颱風及豪雨侵襲，感謝黃偉哲市長帶領市府團隊前往麻豆關心災區及柚子園，緊急調派抽水機搶救文旦，讓老欉柚樹能順利生長結果，希望每位收到禮盒的朋友都能開心享受文旦甜美滋味。

今年響應善心企業及團體包含獅子會台南市友聯獅子會、成功獅子會、中央獅子會、南都獅子會、台北宇宙扶輪社、台南西區扶輪社、台灣國際職業婦女協會大台南分會、國際崇她台南佳明社、台南市餐旅教育協會、中華海洋觀光推廣與農業特色振興協會、台南市婦幼關懷協會、敏通新住民關懷協會、台南市美髮美容技術指導員職業工會、大台南建築物拆除搬運工職業工會、台南市嘉南藥理大學校友會、富美紙器股份有限公司、德峰行糧食有限公司、正久食品有限公司、漾格爾醫美集團、綠洲夢想咖啡、趣活文創股份有限公司、台灣吉而好股份有限公司、藍晒圖文創園區管理委員會、甜蜜家共享集團、台南市美食暨藝術協會、台南市後備旅及台南市家長協會等。

社會局長盧禹璁指出，台南市公益平台及實物愛心銀行整合社會資源，結合慈善夥伴愛心捐款及物資，已獲得善心企業與慈善單位熱烈回響。倘有物資需求、捐贈或公益平台相關問題，歡迎聯繫社會局社會救助科06-2995686洽詢。