台灣觀光客遊韓「食物中毒」一家吐到癱軟！　店家是知名餐廳

▲台灣觀光客27日前往釜山知名鮑魚粥餐廳用餐，結果出現食物中毒症狀。（圖／網友Xiao Chu授權）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日前有8名台灣籍遊客前往南韓釜山觀光，豈料在當地一間知名海鮮餐廳享用鮑魚粥時，卻出現集體食物中毒的現象，伴隨著嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀，緊急送往醫院治療。一名同行旅客在臉書旅遊社團轉述過程，提醒最近前往釜山的遊客必須留意食安問題。

網友Xiao Chu在臉書社團「韓國釜山自助旅行車喝玩樂報馬仔」分享5大5小前往事發餐廳用餐的經過。她表示，一家人昨（27）日上午11時前往位於釜山廣域市中區南浦洞的知名海鮮餐廳「濟州家鮑魚粥」用餐，11時40分用餐完畢後坐車前往甘川文化村穿韓服。

豈料，在等待的同時，等候的2名大人開始出現嘔吐症狀，接著1歲幼童也開始嘔吐，一行人相繼出現食物中毒的症狀。韓服店的業者建議，先到飯店請對方聯繫店家處理，此時全家不知道已經吐了幾次，小孩更是直接吐到癱軟。一行人送往醫院後還得等候2個小時，直到餐廳業者詢問，才給護照看診。

Xiao Chu透露，他們前往醫院時，恰巧碰見同樣是去該間餐廳食用鮑魚粥的台灣遊客，而先抵達的台灣遊客便比較早接受治療，同樣都是伴隨嘔吐等症狀。她提醒，最近前來釜山的遊客應避免前往此處用餐。

Xiao Chu也在留言指出，他們一家人並非今（28）日上午韓媒報導裡所描述的團客，因此研判還有其他未經報導的旅客受害。

▲網友27日前往釜山市中區南浦洞餐廳「濟州家」享用鮑魚粥，卻因此食物中毒。（圖／翻攝自Naver Map街景）

根據《韓聯社》最新消息，釜山消防災難本部指出，27日下午1時26分，有8名來自台灣的觀光客前往位於釜山市中區的該間餐廳，豈料用餐時出現嘔吐、腹瀉等症狀，團客年齡層分布為10至19歲4人、30至39歲1人、40至49歲2人、50至59歲1人。

報導指出，上述8名台灣觀光客從25日起至釜山旅遊，經通報消防當局送醫治療後，目前所有人皆已出院。對此，中區保健所（衛生所）已經前往該餐廳進行衛生檢驗，同時抽取檢體進行調查，並將鮑魚粥所使用到的食材全數送往釜山市保健環境研究院進行檢驗。

考量到食物中毒可能會有潛伏期的問題，南韓當地保健當局正針對台灣觀光客在釜山所吃過的飲食、水全數進行調查。