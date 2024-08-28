颱風珊珊「史上最強」襲九州　日氣象專家認證！慢到像騎腳踏車

▲珊珊颱風還未襲日，沿岸界已經出現大浪。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

颱風珊珊預計近幾日登陸日本，而目前九州地區已經受到大雨襲擊，氣象廳稍早罕見針對奄美地區以外的鹿兒島縣發布颱風特別警報，珊珊未來的路徑和降雨情況仍然充滿不確定性，是否會根據預測路徑移動依舊令人關注。氣象預報員鈴木悠更警告，珊珊的中心氣壓可能達到925百帕，以史上最強級別的強度逼近九州南部。

根據《日本新聞網》報導，氣象預報員鈴木悠表示，颱風珊珊的特徵是移動速度非常緩慢，大約是腳踏車慢速行駛的速度，且受到海面水溫較高影響，不斷保持非常強勁的勢力逼近九州南部。屆時其中心氣壓預計降到925百帕，而這也是史上難得一見的極強等級颱風。

奄美地區與九州南部直到29日為止，將持續面臨珊珊的嚴重威脅，甚至部分住家可能面臨被強風吹倒的危險。珊珊29日直接衝擊九州，根據氣象廳最新預測，珊珊持續放慢速度，目前預計要改到30日才會登陸九州南部，同時也會挾帶強風暴雨。

根據氣象廳觀測，珊珊目前位於屋久島南南西約90公里（北緯29.6度，東京130.1度），以極度緩慢的速度往北移動，中心氣壓為935百帕，近中心最大風速每秒50公尺，瞬間最大陣風每秒70公尺。

此外，九州南部、北部以及距離颱風中心較遠的四國地區29日晚間可能出現線狀雨帶，這將大幅提升大雨災害的風險。

根據預測，九州南部截至29日中午以前的24小時累計降雨量可能達到600毫米。同時，即使距離台風較遠的地區也有可能出現破記錄暴雨。因此民眾務必保持警惕，以確保安全。