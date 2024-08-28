史上第4次！日本颱風特別警報　上次是強颱南瑪都奪5命

▲珊珊颱風進逼日本。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

珊珊颱風進逼日本，氣象廳28日針對鹿兒島縣除了奄美的地區發布暴風巨浪特別警報。NHK報導，這是日本史上第4次發布颱風特別警報，過去分別曾於2014年浣熊颱風、2016年芙蓉颱風及2022年南瑪都颱風。南瑪都被日媒稱為「史上最強等級」颱風，當年破紀錄暴風和大雨釀成災情，奪走5條人命。

日本第一次發布颱風特別警報是在2014年7月第8號颱風浣熊，從沖繩南部海域往北移動，氣象廳表示，沖繩縣有可能出現創紀錄的暴風巨浪，因此發布颱風特別警報。在這之後，浣熊颱風通過沖繩本島與宮古島之間，渡嘉敷島觀測到每秒53公尺瞬間最大陣風，名護市降雨達457.5毫米創下紀錄，接著北上在鹿兒島縣登陸，在四國、東海等地區降下超過300毫米的大雨，長野縣爆發土石流造成3人死亡。

日本第二次發布颱風特別警報是2016年10月第18號颱風芙蓉，當時日本對沖繩本島地區發布特別警報，當年沖繩縣久米島機場瞬間最大陣風每秒59.7公尺。

日本第三次發布颱風特別警報是2022年9月第14號颱風南瑪都，氣象廳針對鹿兒島縣發布特別警報。南瑪都被日本媒體封為「史上最強等級」颱風，美軍也認為是「超級颱風」，當年在鹿兒島市附近登陸，穿越九州之後，在中國地區、北陸附近移動，帶來破紀錄暴風和大雨，各地受災嚴重，超過3000棟民宅受害，總計5人死亡。