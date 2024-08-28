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火星人降臨高雄！民宿房價竟「暴漲9成」　2業者7月才吞5萬罰單

▲▼觀光局稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市觀光局查續稽查旅宿業。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年9月起，火星人Bruno Mars、Energy 及ONE OK ROCK等知名歌手及樂團接力在高雄登場，觀光局為把關住宿房價，近日持續進行稽查，發現「宜三弄旅宿」、「好日子民宿」、「六合益萱民宿」3家違規擴大營業及超收1.4成至9成房價，分別裁罰5萬元。其中「好日子民宿」、「六合益萱民宿」在8月初才因超收4成，分別被罰款5萬元，沒想到單月吞10萬元罰單，有夠惡劣。

為確保來高遊客住宿安全與舒適，觀光局持續稽查旅宿業，祭出「逐房裁罰」。觀光局長高閔琳表示，自2023年至今年8月，已稽查高雄旅宿共2260家次，高達1萬6978個房間，裁罰違規計310件。

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▲▼觀光局稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局前往摩鐵辦理反針孔攝影偵測紀錄查核。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，暑假期間遊客激增，又逢9月7日「火星人Bruno Mars」將熱情開唱，為維護消費者權益，觀光局自8月中旬再次啟動聯合檢查，會同警察、消防、工務和衛生等單位進行全面性稽查，著重查核住宿環境安全與品質；除辦理公安、消防及反針孔攝影偵測紀錄查核外，並持續進行住宿房價稽查，透過積極管理手段，進一步維護旅宿市場品質與秩序。

觀光局說明，這次專案聯合稽查共41家旅宿，查有「宜三弄旅宿」核准經營客房數為9間，但業者擴大營業客房至11間，罰款5萬。「好日子民宿」、「六合益萱民宿」在7月10日才被查獲超收4成房價，開罰5萬元，觀光局出其不備，8月15日再次前往稽查，又查獲違規。

「好日子民宿」包棟備查房價1萬6800元，售價1萬9000元，超收1.4成，罰款5萬元。「六合益萱民宿」則是嚴重超收9成，包棟備查房價7000元，售價1萬3401元，罰款5萬。

▲「高雄愛河智選假日酒店」聯合檢查符合規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「高雄愛河智選假日酒店」聯合檢查符合規定。（圖／記者許宥孺翻攝）

業者私下表示，是房價來不及調整，否則罰款遠遠超出房價，業者根本是得不償失。觀光局呼籲，業者切勿為了追求短期利益而違法擴大營業、哄抬房價，應共同創造優質旅宿市場環境、維護城市觀光形象，以利永續經營。

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