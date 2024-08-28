颱風珊珊緩慢速度進逼日本九州　學者警告：未來颱風「更難預測」

▲今年第10號颱風「珊珊」28日逼近日本九州鹿兒島縣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第10號颱風「珊珊」目前仍在日本南方海域，暴風圈影響鹿兒島縣奄美大島，將以緩慢的速度朝向九州前進，預估延著日本列島的方向一路向東移動，可能會帶來難以預估的暴風、豪雨。氣象專家指出，颱風珊珊未來可能會持續增強，不僅路徑難以預估，且威力更難減弱。

根據日媒《朝日新聞》，被日媒稱為「非常強」的第10號颱風珊珊可能將為日本九州帶來「未曾經驗過」的極為強大的暴風、暴雨和巨浪，尤其颱風眼見為清晰的珊珊在路徑預測上突然有巨大的改變，原本向東移的路徑，突然改變成向西方移動，來自三重大學的氣象專家立花義裕教授指出，未來出現的颱風在路徑預測上可能會加困難。

立花義裕表示，「酷暑之年，颱風路徑在預測上往往更加困難，這是因為風力變弱。雖然強風會隨著偏西風一起吹來，不過在酷暑之年，偏西風會向北移動，導致風勢變弱，預測上更為困難。」

▲颱風珊珊路徑預測，目前仍在九州南部海域。（圖／日本國氣象廳）

立花義裕分析，導致颱風珊珊的路徑整個往西偏移的原因，是受到「冷心低壓」（寒冷渦）影響，由於冷心低壓在颱風的西側，導致颱風受到冷心低壓牽引而往西移動，使得原本被預測往東移動的颱風，最後變成緩慢往西移動。

隨著颱風移動路徑變得難以預測，立花義裕認為，未來可能會出現更多像是珊珊這種路徑難以預測、突然改變路徑的颱風，「而且颱風更有可能在威力沒有減弱的情況下，沿著日本列島移動，這樣的機率正在升高。」

根據《日本放送協會》，颱風珊珊將以「非常強」的威力明（29）日靠近九州，不排除登陸九州，且可能帶來「從未經驗過」的暴風、巨浪、破紀錄的暴雨，目前颱風在鹿兒島縣奄美市南南西約110公里處的海面，以極為緩慢的速度向北北西移動，中心氣壓為935百帕（hPa）、中心最大風速為每秒50公尺、最大瞬間風速為每秒70公尺。