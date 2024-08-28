美國安顧問訪陸強調美中關係穩定　藍委：賴清德還繼續當鴕鳥嗎？

▲中共中央外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文。（圖／翻攝自中國外交部）



記者崔至雲／台北報導

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）27日抵達中國大陸，昨天在北京與中共外交部長王毅見面，會面過程，蘇利文表示，美方致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突；王毅強調，中美除了戰略性和實質性溝通外，更應具有「建設性」。對此，國民黨立委李彥秀表示，美中高層面對面的溝通，對美國未來地緣政治上佈局，是重要且必要的，而美中已經演給賴清德政府看了，難道賴清德還要繼續當鴕鳥嗎？

李彥秀說明，習近平會於今年四月會見美國國務卿布林肯後，是否會在北京與蘇利文會面？以及雙方會面的氣氛？共和黨剛剛通過「賀錦麗」黨綱，美國也即將在十一月舉行大選，蘇利文此次北京行，以及是否會當面邀請習近平訪美，都將成為觀察美中關係是否趨緩的重要指標。

李彥秀表示，美中關係自2016年以後，雙方在國防、外交、經貿以及科技上時有衝突，但是拜登政府上台後，雖然仍將中國大陸視為「美國最重大的戰略競爭對手」，但是也積極尋求在「競合」關係下，尋求恢復對話，包括國務卿、財長部長、商務部長、氣候特使，恢復美中軍事高層對話，以及此次蘇利文訪中，都證明美國長期而言，尋求與中國大陸關係正常化，增加可預判性，減少雙方意外衝突。

李彥秀進一步指出，在美國總統大選僅剩兩個多月的前夕，蘇利文的訪中，更凸顯三層短期的重大意義，其一，面對川普來勢洶洶，民主黨在美中關係以及國際戰略佈局上，企圖與川普進行明顯的政策區隔；其二，對執政的民主黨而言，穩定的美中關係，有利於民主黨賀錦麗的選情，美國也在做這方面的努力；第三，俄烏戰爭以及中東戰事近期都有擴大的趨勢，美中在戰略上進行高層的面對面溝通，對美國未來地緣政治上佈局，是重要且必要的。

李彥秀強調，事實上，賴清德上任後，在兩岸關係與國際戰略上缺乏明確的戰略方向，更為了確保不穩定的權力基礎，不斷重提「兩國論」，對於國際局勢的重大變化，仍然選擇偏聽、偏看、大內宣。「越是對抗，越需要對話，」美中已經演給賴清德政府看了，難道賴清德還要繼續當鴕鳥嗎？

