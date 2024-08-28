可以爆買了？　日本考慮取消「免稅品禁拆封」、每日消費上限

▲ 日本政府考慮改成先付款、後退稅制度。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本觀光廳為提振入境旅客消費，27日宣布正考慮取消對消耗品免稅的每日50萬日圓（約新台幣11萬元）上限，免稅品出境前禁止拆封的規定也有望鬆綁。

根據日本現行規定，外國觀光客購買化妝品、酒類、食品、藥品等消耗品時，每天在每家商店消費金額需在5000至50萬日圓內才可免稅。但《共同社》報導，觀光廳27日表示，正討論取消50萬日圓的金額上限，這項要求已納入2025年度稅制改革計畫。

此外，觀光廳也希望取消免稅品須裝袋密封，出境前不得拆封的規定。過去偶爾發生遊客在出境前轉賣商品獲利的情形，政府對此提出的解決方案是在遊客離境前，證明自己購買商品後再退稅，詳細規定將在2025年度稅改計畫中敲定。

此前《日本經濟新聞》報導，日本曾出現多起不肖人士逃漏稅案例，部分投機者會在出境前購買高額免稅精品，並違法在日本國內轉手，隨後直接出境。

日本海關曾披露，儘管已向這些不符免稅規定的外國觀光客補徵消費稅，但他們早已出境，根本無法可管，22億日幣（約新台幣4.6億元）的逃漏消費稅中，至今僅追回21億日幣（約新台幣4.4億元）。