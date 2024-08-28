癌末臨終前仍掛心家中毛小孩　埔榮助8旬翁返家...隔天安詳走了

▲臺中榮總埔里分院緩和療護病房助黃姓老翁在祖父母節前夕返家圓夢，與毛孩和子孫道別。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

80多歲的黃姓老翁因罹患癌症末期，於中榮埔里分院緩和療護病房接受照護，因掛念著家中的2隻毛小孩「妞妞」和「元元」、想「落葉歸根」，院方團隊人員努力克服路程遙遠和天候不穩等問題，助黃翁於祖父母節前夕順利返家圓夢，在滿堂子孫的祝福下完成人生旅途。

埔榮指出，黃翁因病痛導致身心靈苦不堪言，也侵蝕著生存希望，其子女、孫子女在8月25日祖父母節前夕前往探視時，黃翁當面提到想要回家的念頭，關懷師則藉由生命回顧，得知他也相當掛念著家中毛孩，經與家屬溝通、討論後，展開這次返家之旅的計畫。

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埔榮緩和療護病房團隊指出，因黃翁身體虛弱，但因車程達1小時，即使只是返家一趟也不容易；加上家屬考量民間習俗，期盼以非救護車的交通工具返家，前置作業從找尋聯繫合適車輛、到準備氧氣及抽痰等醫材設備，團隊人員都盡力做好周全準備，以最安全的方式護送黃翁回家。

團隊透露，途中不巧下起滂沱大雨，眾人沿路都擔心如何讓黃翁順利下車進入家裡，但一到到家門口，雨就奇蹟似地停了，讓他們深信連老天都眷顧著黃翁一家，使這次計畫圓滿成功、讓黃翁回到他最熟悉及有歸屬感的家，見到心所掛念的毛小孩，也安詳地於隔天走完人生的最後一哩路。

埔榮表示，「愛是在對方需要上看見自己的責任」，雖然黃翁生前因病痛身困病床，但藉由生命回顧、道謝、道愛、道歉、道別等「四道人生」，加以家人的支持鼓勵和專業團隊人員協助、照顧、陪伴，讓他最後圓滿返家，也讓子孫們實踐了一年一度祖父母節的真正意義。