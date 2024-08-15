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台東關山慶祝祖父母節　跨代協力完成拼圖遊戲

▲台東關山舉辦慶祝祖父母節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山舉辦慶祝祖父母節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲／台東報導

每年八月的第四個星期日為「祖父母節」，希望在社會逐漸邁向高齡化後思考如何增進彼此間的相處模式。由於許多人仍對「祖父母節」感到相當陌生，關山鎮今年特地聯合舉辦「跨代聯誼」活動。邀集社區據點老人和國小學生參與，出外求學和工作大半輩子的賴爺爺和小朋友們用自製繪本分享告老還鄉後的日常生活，活動還安排跨代合力拼圖遊戲讓老人、小朋友玩得不亦樂乎。

暑假期間，包括縣議員陳宏宗、關山鎮公所、救國團臺東縣團委會、關山鎮救國團、林思宏X5醫師慈善基金會攜手選在「祖父母節」前特地舉辦跨代聯誼活動，邀請社區阿公、阿嬤們和孫子輩的小朋友玩起拼圖活動。雖然拼圖每片形狀不一加上圖案拼湊對老人家會感到有些困難，但跨代間的分工合作最終還是呈現出完美的結局。

縣議員陳宏宗表示，縱谷地區有鄉鎮人口結構甚至已經是出現「超高齡社會」，而有些中壯年選擇外出打拼謀生，讓家庭「隔代教養」相當普遍。「祖父母節」的立意良善但仍有加強落實的空間，希望透過宣導和活動能讓跨代間的相處更加融洽、無隔閡。鎮長彭成豐說，社區間成立的關懷據點、文健站對長者都朝向提供完善的照顧，其他如親情間的促進外人就比較難以著力。

關山鎮救國團會長周福安指出，救國團針對各項重要的節慶會規劃活動辦理，這次舉辦跨代拼圖聯誼活動就覺得很有意義，尤其是賴良月阿公用美術專才自製童趣味十足的繪本「細說人生」，小朋友每個是聽得津津有味。83歲的邱姓阿嬤孫子們都跟孩子在北部定居生活，看見同齡的小朋友阿嬤頻頻關心起也讓旁人為之動容。

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