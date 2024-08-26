社團結合社區志工前進關山療養院　歡慶祖父母節

▲社團結合社區志工前進關山療養院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年八月第四個星期日是「祖父母節」，25日上午有關山社團號召社區志工前進療養院慰問院民。隨著演奏者吹奏薩克斯風悠揚的樂曲讓阿公、阿嬤瞬間放鬆心情，現場還準備了在地聞名的零嘴「關山米乖乖」和低熱量美味飲品「愛玉」，從長者臉上幸福的表情就知道度過一個開心的「祖父母節」。

台灣持續的低生育率出現人口成長減緩的現象，而伴隨的是人口結構趨向高齡化的狀況。據國家發展委員會針對我國未來人口變動趨勢，推估臺灣將會於2025年邁入「超高齡社會」。偏鄉老年人口結構相較都會地區更顯嚴重，社團舉辦「祖父母節」活動希望藉以呼籲能夠重視周邊的長者。

台東關山鎮救國團上午特地邀請薩克斯風雙人樂團李采娟和陳雪萍、豐泉社區熱心志工蘇桂仙等前往「聖十字架療養院」，今天是「祖父母節」的機會關懷、慰問院內的阿公、阿嬤們，馬惠仁和饒培德兩位外國修女也共同參與。救國團會長周福安表示，雖然社區或社團也有舉辦相關的慶祝活動，但療養院這些行動不便的長輩根本無法出門參加，而有些子女在外縣市工作假日也無法前來，所以號召志工們直接來到療養院陪伴同樂。

就讀台東高中體育班的林沐洋和好友林耕也來響應當志工，日常學習角力的他們也貼心幫阿公、阿嬤按摩雙肩。救國團和社區志工則協助餵食愛玉和「米乖乖」，長輩們享受的跟著薩克斯風的樂曲打節拍。療養院社工王成財指出，院內平日也會規劃一些活動讓老人家可以動一動，今天感謝救國團號召社區熱心志工來幫老人家很不一樣的「祖父母節」，也會把老人家開心的模樣Line給子女分享。