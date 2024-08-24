國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

▲八德旭德扶輪社秘書洪秋絨(右)和98歲高齡的母親洪陳巧(中)、女兒傅孟瑄同台禮服秀，出場即獲得熱烈掌聲。(圖／許文馨提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為歡慶2024「祖父母節」，國際扶輪3502區八德陽德等多家扶輪社，串聯在地知名婚紗業者，23日於桃園區皇家薇庭舉辦祖孫兩代、三代素人模特禮服秀；參加走秀的扶輪人有42位，年齡從5歲到98歲，穿上時尚、美麗的禮服、美美的造型，和母親或女兒或孫子或個人獨秀，同台演出完美詮釋家人情感和自信美。

▲耀登科技董事長張玉斌、夫人呂莉萍和女兒張翊瑩(由左至右)參加走秀，肯定八德陽德扶輪社前社長許文馨(右)策劃溫馨活動。(圖／許文馨提供)

國際扶輪3502區的前身3500區總監涂百洲說，教育部為倡導家庭世代互動共學，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視，訂定每年8月的第4個星期日為「祖父母節」，希望大家重視祖孫情的經營；而今年的祖父母節是8月25日，在節日前夕舉辦祖孫秀，別具意義。

▲(左起)3502區前總監楊肅欣夫人胡碧珊、現任總監陳清榮及夫人徐白錦共同認為，素人走秀演出，展現自信美。(圖／記者楊淑媛攝)

3502區前總監楊肅欣夫人胡碧珊說，素人走秀演出需要一點點勇氣，對於加入扶輪家族，她喜歡三種人，分別是優秀的人和讓我變成優秀的人，以及願意與我一起成長的人，而今天的走秀，就可以看見認真學習，用心展現自己的扶輪社員都是優秀的人。

▲美德社友張靜芳和寶貝孫手牽手走秀，很溫馨。(圖／許文馨提供)

3502區現任總監陳清榮的夫人徐白錦，穿上白紗禮服擔任活動主秀，雖然是第二次走秀，但仍覺得很緊張，她感謝有先生鼓勵和支持，美麗做自己。即將接任3502區總監的耀登科技董事長張玉斌，事業雖忙，但因夫人呂莉萍和女兒張翊瑩參加禮服秀，特地撥出時間擔任最佳攝影師，留下幸福回憶。

▲國際扶輪3502區慶祖父母節，祖孫秀詮釋祖孫情。(圖／許文馨提供)

八德旭德扶輪社秘書洪秋絨和98歲高齡的母親洪陳巧、女兒傅孟瑄同台禮服秀，出場即獲得熱烈掌聲。洪秋絨說，每個女人都愛美，用心想變美，98歲的媽媽聽到要受邀走秀，很是高興，讓媽媽高興就是當女兒最大的快樂。孫女傅孟瑄說，能夠和阿嬤、母親三代同堂走秀，非常難得，她相當珍惜。

▲素人走秀演出，展現自信美。(圖／記者楊淑媛攝)

大溪扶輪社社長邱淑貞和6歲孫女張家瑜一起走秀，甫於今年榮獲世界網路兒童舞蹈比賽金獎第一名的張家瑜，毫不怯場的穩健台風，令人印象深刻。熱心公益的桃園航空扶輪社社長宋惠君和外號小包子的孫女游芮瑀、八德美德社員張靜芳和外號烏尼的寶貝孫吳臣洋，手牽手走秀，很是溫馨。母女檔的走秀扶輪社員還有呂燕華+楊凱芹；黃翊婷+李宜榛等社員，對於同台走秀，很是開心。

八德陽德扶輪社前社長、晶綻囍事婚紗總經理表示，這次別具意義的祖孫情和國際素人Modell禮服走秀活動，也發表馬卡龍系列禮服、經典白紗系列、星空等系列禮服。值得一提的是，來自德國的交換生也參與此次活動，要將這段美好經歷帶回德國，成為台灣的親善大使，向德國介紹台灣的溫暖人情和我們最棒的婚紗禮服。包括：立委萬美玲、前議長曾忠義夫人劉素貞及扶輪社員近300人出席活動。