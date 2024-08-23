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青銀共學傳承古早味　祖父母節「青銀共煮」溫馨登場

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，自8月起攜手合辦「數位應用防詐止謠很簡單」活動，內容針對智慧手機功能及時下流行且實用的APP提供教學與實作，藉此提升長者數位能力。

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動並結合媒體識讀課程，學習善用數位工具進行假新聞及網路謠言查證，破解網路詐騙手法進而提升數位思辨力。8月23日特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味青銀共煮」祖父母節慶祝活動，共計近40名民眾參與，青銀攜手完成古早味手路菜，並拍出一張張美味的美食照透過手機分享給親友。俊逸慈善基金會董事長李明威、振興里里長侯美惠、台南青年志工中心諮詢業師蘇芳芸、郭如汝特別出席參與與民眾同樂。

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動承辦人邱瑋湞表示，課程以打假防詐為主軸，由崑山科技大學、中正大學青年志工聯手設計一系列數位工具學習活動，包括生活實用APP、終結謠言查核工具、破解、辨識詐騙手法等融入媒體素養觀念，接續分享長腿網美照、美食圖攝影技巧，學習如何將照片分享給家人、親友。祖父母節前夕，特別結合社會局舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」活動，攜手料理美味的手路菜「涼拌小黃瓜」，以料理古早味作為搭築跨代橋梁，觸動更多人共同關注青銀共融議題。

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，每年8月第4個星期日為「祖父母節」，台灣預估將於2025年邁入超高齡社會，透過青年志工的陪伴關懷服務，除提升長者數位能力及數位思辨力，更透過青銀共學，傳承在地特色「手路菜」讓長者手藝及地食材發揮最大成效。

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

振興里里長侯美惠說，參與長輩超開心終於解決困擾很久的手機難題，紛紛表示希望再加幾堂數位課程。很感謝俊逸基金會帶領青年志工到社區服務，在青年志工帶領與鼓勵之下，參與的長者非常投入，無論是透過手機的數位APP課程、防詐劇場、青銀共煮等活動，都能感受到青年志工的愛心、用心與熱情，與長者彼此相互學習交流，減少世代間的隔閡，是很棒的代間融合活動。

▲俊逸基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台、永康社區大學與台南市北區振興里辦公處，特別結合台南市社會局在振興里活動中心舉行「阿公阿嬤的古早味 青銀共煮」祖父母節慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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