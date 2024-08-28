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女飛機上睡著！陌生男「蓋羽絨服爬上身」硬上　她怒告航空公司

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲美國一名女子在搭機時慘遭鄰座的陌生男子性侵。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國一名女子在搭乘美國航空的航班時，不幸遭一名陌生男子性侵。如今，她決定對美國航空提出告訴，追究對方未確保乘客飛行安全的責任。

據《紐約郵報》報導，這起事件發生於2022年8月26日。當時，這名女子正搭乘飛機，從北卡的夏洛特市（Charlott）飛往紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty）。法庭文件顯示，飛機起飛不久後，女子便在座位上睡著了，不料醒來後卻發現，一名男子正將左臂伸入她的褲子，並強迫她用手觸摸男子的生殖器。

女子表示，這名男子用羽絨服將2人蓋住，並在她睡著時，爬到了她的身上對她施以性侵。意識到自己受傷害後，女子立即將對方推開，並向空服人員反映此事。隨後，航空公司將她換到了另一個座位，但女子並不清楚男子是否在飛機降落後被拘留或面臨指控。

女子的律師安德李斯（Brian Andris）指出，航空公司有責任確保乘客在飛行中的安全，但美航未能履行這項義務，導致女子遭受了嚴重的性侵犯事件，「我們期待她能獲得正義，以彌補她所遭受的不公正行為」。報導稱，肇事男子並未在這起訴訟中被列為被告，而美航暫時還未回覆《紐約郵報》的置評請求。

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