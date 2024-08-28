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南韓首爾抽驗中國電商兒童腳踏車　驗出塑化劑「超標258倍」

▲▼南韓首爾針對電商全球速賣通販售的兒童腳踏車進行抽驗，驗出超標塑化劑。（圖／首爾市府）

▲南韓首爾針對電商全球速賣通販售的兒童腳踏車進行抽驗，驗出超標塑化劑。（圖／首爾市府）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾針對阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）、總部設於美國波士頓的中國電商購物平台Temu所販售的兒童用直排輪、腳踏車、滑板車、眼鏡等16款產品進行抽驗，結果卻驗出塑化劑等致癌物質，且還超過南韓國內標準達258倍，而滑板車的煞車功能也被發現不合格。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾市府日前針對全球速賣通、Temu所販售的兒童用直排輪、腳踏車、滑板車、眼鏡等16種產僅進行安全檢測，並於今（28）日公開抽驗結果，其中有8項產品被驗出有害的致癌物質，包括兒童腳踏車在座椅、煞車皆能驗出塑化劑物質DEHP、DBP超標258倍和17倍，把手則驗出鉛超標19倍。

另一款腳踏車在座椅、貼紙處驗出DEHP超標240倍和149倍，其中腳踏車鈴鐺塑膠部分被驗出鉛成分超標1.5倍。

至於在兒童用直排輪鞋，也驗出2種塑化劑成分，DEHP和DINP超標218倍，且物理安全檢測並未符合南韓國內標準，包括直排輪鞋的外觀、構造、性能（強度、衝突檢測）等項目皆未達標，產品上也能發現破損處。

而2款兒童用滑板車在物理安全檢測上也未達標，包括在墜落強度、摺疊裝置安全測驗中，產品出現破損情況，檢驗中甚至質疑產品在煞車時的安全性，包括產品並未設置手煞車，產品的LOGO也能驗出DEHP超標198倍。

另外，在2款兒童用眼鏡框中，驗出超標的有害物質，包括在鏡框鼻梁架，驗出超標170倍的塑化劑成分，至於鏡架則驗出超標238倍的鉛。

報導指出，首爾市府9月將針對奶嘴、手機殼、手機支架等產品進行安全檢測。

►首爾抽驗中國電商產品　在Shein內褲驗出「超標致癌物」！

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