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林宜瑾弟「肉粽」如高虹安男友　逃一劫理由曝

林宜瑾的胞弟林昱仲也掛名議員助理申報助理補助費，因領到薪水後未回捐，僅列為證人傳喚。（東森新聞提供）

▲林宜瑾的胞弟林昱仲也掛名議員助理申報助理補助費，因領到薪水後未回捐，僅列為證人傳喚。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

台南檢調查出，民進黨立委林宜瑾胞弟、綽號「肉粽」的林昱仲也掛名議員助理申報助理費，但他領到的錢與帳目相符，如同高虹安的男友李忠庭一樣，不必每月回捐薪水，林昱仲因此未遭列被告，在21日的偵辦行動中，僅被列為證人傳喚，訊後獲請回。

台南地檢署8月21日對民進黨立委林宜瑾發動搜索，訊後她遭列《貪污治罪條例》職務詐財罪被告以100萬元交保，林宜瑾永康服務處主任黃品瑜遭羈押禁見，本刊調查，林宜瑾在任議員期間，與前新竹市長高虹安一樣，先浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，不同的是林宜瑾已當庭坦承犯行，並願意繳回不法所得200萬餘元，以爭取輕判或緩刑。

林宜瑾遭約談後，隔天清晨獲交保步出台南地檢署時表示：「坦坦蕩蕩，法律會還我清白。」但她回到家後隨即在臉書發文，「眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。」態度已有所不同。

本刊調查，檢調搜索查到3本關鍵帳冊，林宜瑾當庭坦承犯行，逃過羈押，回到家後即不再強調自己未涉不法，比對近來詐領助理費的相關案例，認罪者均獲緩起訴或緩刑，否認犯罪者，均遭重判，林宜瑾遭約談後已認錯。


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關鍵字：

鏡週刊高虹安林宜瑾林昱仲

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