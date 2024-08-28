女病患昏迷遭侵犯　用力睜開眼驚見白袍醫

▲女病患當時為了身體健康，到北醫進行內視鏡檢查，沒想到卻遭到負責麻醉的醫師林朝順猥褻性侵，讓她痛苦不已。圖為示意圖。（東方IC）



圖文／鏡週刊

台北醫學大學附設醫院麻醉科醫師林朝順，趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，事後林朝順在北醫調查期間，不只一次坦承犯行並同意賠償，女病患原本以為林朝順似有悔意，加上不想面對訴訟程序的冗長耗時，決定先以調解而非提告方式處理，沒想到林朝順委任律師江仁成和女病患委任律師協商時，突然改口主張沒有猥褻性侵，且嗆說他們已經對女患提出恐嚇取財告訴，對女病患造成二次傷害。

本刊調查，女病患2022年11月25日到台北醫學大學附設醫院（北醫）進行內視鏡檢查，在恢復室等待麻醉藥效消退、意識仍模糊之際，突然感到有人觸摸她的下體，用力睜開眼睛，赫然看到一名穿白袍的男子站在她床邊，讓她驚恐不已。

▲女病患遭律師詰問冒犯隱私，身心痛苦而輕生，所幸被及時救回。圖為示意圖。（東方IC）

女病患事後向北醫申訴，北醫根據女病患形容「穿白袍、瘦高、戴眼鏡、髮量不多」等特徵描述展開調查，結果當天負責幫女病患麻醉的醫師林朝順，坦承自己當時在衝動下「做了不該做的事情」，並表示希望能當面向女病患致歉，也願意賠償、和解。

由於女病患事發後身心受到嚴重打擊，不想再見到狼醫，也擔心司法訴訟過程冗長，希望以調解方式進行，透過律師要求北醫還原真相，保護她未來的就醫權，並根據此事影響她工作的損失、就醫費用等，要求對方賠償300多萬元。

▲狼醫林朝順（圖）在委任律師後，推翻先前認罪自白，辯稱只是怕女病患著涼，才動手整理被單。（翻攝北醫官網）

狼醫委任律師江仁成與女病患的律師進行調解，沒想到江仁成先是指責女病患提出的和解金額太高，說他們頂多賠償10、20萬元，雙方談判破裂後，更改口說林朝順沒有猥褻、性侵，已對女病患提出恐嚇取財告訴。

女病患對自己遭性侵竟還被告感到難以置信，隨即委由律師向狼醫提出妨害性自主告訴。台北地檢署偵查期間，狼醫一改過去在北醫性平會認罪的說詞，稱自己是看到女病患的被子沒蓋好，擔心她著涼，才會拉動夾在女病患兩腿之間的被子，絕對沒有觸摸女病患的身體。

但檢方傳喚北醫相關人員，卻有多人證稱，醫院性平會訪談林朝順時，他數次坦承因一時衝動觸摸女病患的私處，且病患在恢復室等待麻醉藥效退去需要30分鐘，通常都採左側躺的姿勢，被子不會夾在雙腿間，加上恢復室的病患一般都由麻醉護理師照護，醫師並不會接近病患，相關證詞直接戳破林的辯詞。

▲江仁成有將近30年的律師資歷，卻在庭上羞辱式質問女病患，遭審判長制止。（翻攝台北律師公會官網）

此外，北醫在接獲女病患申訴後4天，麻醉科曾舉行臨時會議，林朝順當時坦承：「我可能做了不應該做的事。」之後接受北醫性平會訪談時，也承認：「我應該可能有（觸碰女病患私處），因為在我回神過來時，我是站在這位女士旁邊，我事後回想，我可能在不受控或無意識的情形下，一時衝動而有這樣的行為。」

但事發1個多月後，北醫性平會再次訪談，林改口否認觸碰女病患私處，稱自己只是幫忙蓋棉被，過程僅5到10秒，他就離開恢復室，前後辯詞明顯有矛盾，檢察官最後依妨害性自主罪將他起訴。

至於林朝順控告女病患恐嚇取財部分，檢察官認為，女病患是看在狼醫有悔意才被動同意和解，提出的求償金額也有所依據，並非獅子大開口，即使狼醫無法接受賠償金額，也不能說女病患恐嚇取財，因此予以不起訴。

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