林宜瑾涉詐領內幕　她角色類似「高虹安小兔」遭押

▲民進黨立委林宜瑾問政風格強悍精準，如今恐因助理費案無緣再參選。



圖文／鏡週刊

台南地檢署21日指揮台南市調處拂曉南北出擊，對立委林宜瑾台南服務處、台北辦公室、立法院會館進行搜索，因她遭檢舉從台南縣議員到台南市議員時期，以支領後回捐等方式詐領助理費200萬餘元，6連霸議員及2連任立委的林宜瑾因坦承犯行獲交保。

本刊調查，林宜瑾從台南縣市合併之前就涉嫌犯案，任台南縣議員期間，依《地方民代補助費條例》每月可向議會申請助理補助款8萬元，縣市合併後增加至24萬元。林透過辦公室向議會申報每位助理月薪，約為3萬多至4萬餘元不等，但助理在薪水入帳後，每月須回捐5,000至9,000元不等，當成辦公室及服務處事務費，每位助理實際領到的月薪為2萬餘元至4萬餘元不等。

檢調查出，林宜瑾犯案模式，與7月底遭台北地院依貪汙罪判刑7年4月的前新竹市長高虹安相同，都是先將助理費報滿，再由領到薪水的助理每月回捐5,000至9,000元不等金額當成事務費，用在服務處及辦公室的日常開支。遭收押的林宜瑾永康服務處主任黃品瑜，在全案中角色類似高虹安案的行政主任黃惠玟（小兔）負責管帳，因帳冊事證明確，黃品瑜卻否認造假，因此遭法院裁定羈押禁見。

從學運到社運，社運到從政，林宜瑾的養成之路是民進黨人某一典型，也是台灣政治發展的時代縮影，如今卻傳出身陷詐領助理費案，讓黨內不少人驚訝。在新竹市長高虹安、前台北市議員童仲彥不認罪遭重判的前車之鑑下，林已坦承錯誤，希望爭取輕判、緩刑免入監，但政治前途恐已受重挫。



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