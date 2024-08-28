高虹安翻版　綠委林宜瑾涉詐領助理費手法曝光

▲民進黨立委林宜瑾涉嫌在台南市議員任內詐取助理費，認錯後獲100萬元交保。（東森新聞提供）



圖文／鏡週刊

台南地檢署8月21日對民進黨立委林宜瑾發動搜索，訊後她遭列《貪污治罪條例》職務詐財罪被告以100萬元交保，林宜瑾永康服務處主任黃品瑜遭羈押禁見，本刊調查，林宜瑾在任議員期間，與前新竹市長高虹安一樣，先浮報薪資再以回捐方式詐領助理費，不同的是林宜瑾已當庭坦承犯行，並願意繳回不法所得200萬餘元，以爭取輕判或緩刑；林宜瑾是台南近年來第10位因議員助理費案遭交保的民代。

林宜瑾遭約談後，隔天清晨獲交保步出台南地檢署時表示：「坦坦蕩蕩，法律會還我清白。」但她回到家後隨即在臉書發文，「眼前最重要的事情就是釐清真相，然後趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端。」態度已有所不同。本刊調查，檢調搜索查到3本關鍵帳冊，林宜瑾當庭坦承犯行，逃過羈押，回到家後即不再強調自己未涉不法。

檢調查出，林宜瑾犯案模式，與7月底遭台北地院依貪汙罪判刑7年4月的前新竹市長高虹安相同，都是先將助理費報滿，再由領到薪水的助理每月回捐5,000至9,000元不等金額當成事務費，用在服務處及辦公室的日常開支。遭收押的林宜瑾永康服務處主任黃品瑜，在全案中角色類似高虹安案的行政主任黃惠玟（小兔）負責管帳，因帳冊事證明確，黃品瑜卻否認造假，因此遭法院裁定羈押禁見。

▲台南地檢署偵辦助理費案8月21日至林宜瑾台服務處搜索，查扣關鍵內帳。（鏡新聞提供）

本刊調查，林宜瑾從台南縣市合併之前就涉嫌犯案，任台南縣議員期間，依《地方民代補助費條例》每月可向議會申請助理補助款8萬元，縣市合併後增加至24萬元。林透過辦公室向議會申報每位助理月薪，約為3萬多至4萬餘元不等，但助理在薪水入帳後，每月須回捐，當成辦公室及服務處事務費，每位助理實際領到的月薪為2萬餘元至4萬餘元不等。

▲林宜瑾的永康服務處主任黃品瑜（中）遭帶回偵訊後羈押禁見。（鏡新聞提供）

林宜瑾出身虔誠的基督教家庭，一家都是長老教會信徒。在台南出生長大的她，從小在台語教會接受主日學教育，說得一口典雅流利的台語，後又歷經學運、社運、選舉歷練，讓她的台語演說更為洗鍊，現場主持功力在同輩民進黨人中算是非常突出，是派系著力栽培的中生代成員，如今捲入詐領助理費案，若她遭判貪汙有罪確定，依2023年5月新修的《選罷法》排貪黑金條款，林宜瑾恐終身無法再參選公職。

▲台南地檢署8月22日清晨諭令認錯的林宜瑾以百萬元交保。（鏡新聞提供）



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