柯文哲「政治獻金+4弊案」齊發　北檢約談北市兩位前局長作證

▲前北市地政局長張治祥為北市柯案到北檢出庭作證。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市長柯文哲任內完成的北士科招商案、 京華城容積轉換等4大政績，屢遭質疑涉嫌圖利特定業者，市府政風調查結果已陸續送抵台北地檢署，檢察官繼日前大動作針對總統大選政治獻金案，搜索約談柯競總人員，並連日針對京華城等案傳訊相關人員後，27日再針對北士科案傳喚產前發局長林崇傑及前地政局長張治祥等3人作證。

被稱為柯市府四大弊案包括北士科地上權招商案、南港轉運站BOT案、 京華城容積轉換、及萬大魚果市場改建案，其中北投士林科技園區案，是台北市規劃的科技廊帶重鎮，規劃為生技、數位醫療專區，主要的T16、T17、T18三塊土地分佔專區路口3角。

因三塊土地合併地上權招商不順，2021年採分開招商，其中面積較大的T16，經過資格審查、投資計畫書評選、開啟價格標三階段開標，由仁寶電腦與康舒科技聯盟以45億元得標，T17、T18則省去投資計畫評選，以兩階段方式，由新光人壽以合計36億元同時標下，但有民代質疑新光人壽的建設進度遠遠落後，甚至申請變更，懷疑招標過程有問題。

檢察官指揮廉政署調查後，為了解T17、T18招標規劃變革緣由，27日以證人身分約談北市產發局長林崇傑、當時地政局長張治祥，以及曾接受市府諮詢但後來並未參與投標的壽險業者代表作證。

▲前台北市產發局長林崇傑(左)因北士科案遭約談。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，同樣是由新光人壽得標的南港轉運站BOT案，指的是分標後的「東站」區，與現在營運中的「西站」不同，同樣被民代踢爆，原本應該要在2025年營運的東站，大樓鋼骨至今還沒完成，工地招牌更直接寫著2029年完工，且到時大樓興建完成後，車站使用比例僅佔8.12%，質疑這個BOT案也涉嫌圖利業者。

而由威京集團創建的京華城購物中心改建案，2018年就因監察院糾正，將改建容積率從392％回復至560％，之後北市府再以增訂、移轉等方式，讓容積率大幅調高到為840％，結果再次遭監察院糾正，北檢為了解北市都委會審議過程，從8月初開始，陸續約談相關官員以及民間審議委員，釐清京華城容積變更過程。

至於魚果市場改建案，是3度流標的「台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案」，最後由威京集團旗下中華工程公司得標，因市府事後提案追加預算，被質疑當時的市長柯文哲為了政績所以減項發包，同樣有圖利業者之嫌，也是北檢分案調查的弊案之一。