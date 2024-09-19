TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

▲民眾黨支持度受京華城案嚴重衝擊。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，延燒的政治風暴也衝擊民眾黨聲勢，根據《TVBS》公布最新民調，政黨支持度認同部分，民進黨為27%、相較5月調查時持平；國民黨23%、較上次調查上漲1個百分點；民眾黨則為9%、大幅跌落7個百分點；支持度已經滑落雙位數防線，數據顯示近期京華城風波確實重創民眾黨。

《TVBS》民調詢問民眾認為哪個政黨的理念和主張，與自己比較接近？數據顯示，民進黨為27%、相較5月賴清德就職演說時所做民調持平；國民黨23%、較上次調查上漲1個百分點；民眾黨則為9%、大幅跌落7個百分點；另外中立民眾則有26%、其他則是15%，皆與上次民調沒有太多差異。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年9月11日至9月18日晚間18：30至22：00，共接觸1,014位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為185位，拒訪率為18.2%，最後成功訪問有效樣本829位（市話420、手機409），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。